امریکی پاپ گلوکارہ کیٹی پیری مالٹا میں ہونے والے اپنے کنسرٹ کے دوران ایک منفرد اسٹیج اسٹنٹ کے باعث غیر متوقع صورتِ حال کا شکار ہوگئیں، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے گردش کر رہی ہے۔
41 سالہ کیٹی پیری اپنی پرفارمنس کے دوران ایک دیوہیکل پھولنے والی پانی کی بوتل کے اندر داخل ہوئیں۔ منصوبے کے مطابق مداحوں کو اس بڑی بوتل کو ہجوم کے اوپر سے گزارتے ہوئے اسٹیج کے قریب نصب ایک بڑے اسٹرا تک پہنچانا تھا، تاہم معاملہ اس وقت بگڑ گیا جب بوتل کو اسٹیج کی طرف واپس لانے کے بجائے شائقین اسے مزید ہجوم کے اندر لے گئے۔
وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیٹی پیری بوتل کے اندر اپنا توازن برقرار رکھنے کی کوشش کرتی رہیں۔ جب انہیں احساس ہوا کہ وہ مسلسل اسٹیج سے دور جا رہی ہیں تو انہوں نے بلند آواز میں مداحوں سے کہا کہ انہیں واپس اسٹیج کی جانب لے جایا جائے۔
چند منٹ تک جاری رہنے والی اس غیر معمولی صورتحال کے بعد شائقین نے بالآخر دیوہیکل بوتل کا رخ موڑا اور کیٹی پیری کو بحفاظت اسٹیج تک پہنچا دیا، جس کے بعد انہوں نے اپنی پرفارمنس دوبارہ جاری رکھی۔
بعد ازاں سوشل میڈیا پر ردعمل دیتے ہوئے گلوکارہ نے اس واقعے کو ہنسی مذاق میں بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اکثر اس دیوہیکل پھولنے والی پانی کی بوتل کے ذریعے ہجوم میں جاتی ہیں، مگر اس بار وہ معمول سے کہیں زیادہ دور نکل گئی تھیں اور ایک لمحے کے لیے انہیں یہ فکر لاحق ہوگئی تھی کہ شاید وہ اسٹیج تک واپس نہ پہنچ سکیں۔
واقعے کی ویڈیوز وائرل ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر میمز اور دلچسپ تبصروں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ کئی صارفین نے کیٹی پیری کے مشہور گانوں کے بولوں کو مزاحیہ انداز میں تبدیل کرکے شیئر کیا، جبکہ بعض افراد نے اس منفرد اسٹنٹ کے حفاظتی انتظامات پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ اتنے بڑے پروپ کو واضح نگرانی اور رہنمائی کے بغیر ہجوم کے حوالے کرنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔