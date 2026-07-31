آزاد کشمیر انتخابات، بلاول بھٹو کا الیکشن کمیشن سے عوامی سماعت کا مطالبہ

پاکستان پیپلزپارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے آزاد کشمیر کے پہلے انتخابی مرحلے کے حوالے سے اہم بیان جاری کردیا۔
بلاول بھٹو نے اپنے بیان میں کہا کہ کشمیر انتخابات کے پہلے مرحلے کی شفافیت کا فیصلہ انصاف سے ہوگا، اس کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن دو اگست سے پہلے دھاندلی سے متعلق تمام شکایات کی کھلی عدالت میں سماعت کرے۔
انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن پولنگ اسٹیشنوں کے نتائج، بیلٹس اور انتخابی ریکارڈ عوام کے سامنے رکھے۔
بلاول بھٹو نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری کسی ایک سیاسی جماعت کو جتوانا نہیں بلکہ کشمیر کے عوام کے ووٹ کا تحفظ کرنا ہے۔ ہمیں کسی کا احسان نہیں بلکہ ہمیں ہمارا حق چاہیے۔
بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ ہمیں صرف صاف و شفاف اور غیرجانبدارانہ انتخابات چاہئیں۔