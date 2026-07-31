ایپل کو آئی فون کی پیداوار برقرار رکھنے میں مشکلات کا خدشہ

کمپنی آئی فونز کی بڑھتی ہوئی طلب پوری کرنے کے لیے اضافی ذخیرہ جمع کرنے اور تیزی سے انتظامات کرنے میں مصروف ہے

ویب ڈیسک July 31, 2026
facebook whatsup

ٹیکنالوجی کمپنی ایپل نے خبردار کیا ہے کہ مصنوعی ذہانت (اے آئی) کے لیے استعمال ہونے والی میموری چپس کی عالمی قلت کے باعث کمپنی آئی فونز کی بڑھتی ہوئی طلب پوری کرنے کے لیے اضافی ذخیرہ جمع کرنے اور تیزی سے انتظامات کرنے میں مصروف ہے۔

کمپنی کے تازہ مالی نتائج کے مطابق ایپل نے اپنی تاریخ کی بہترین تقابلی سہ ماہی کارکردگی ریکارڈ کی۔ اس دوران آئی فون کی فروخت میں 22 فی صد جبکہ میک کمپیوٹرز کی فروخت میں 29 فی صد اضافہ ہوا، جو توقعات سے بہتر رہا۔

تاہم، عالمی سطح پر میموری چپس کی کمی، جسے بعض ماہرین ریماگیڈون (RAMageddon) بھی قرار دے رہے ہیں، الیکٹرانکس صنعت کے لیے بڑا چیلنج بن گئی ہے۔ اے آئی سسٹمز کی بڑھتی ہوئی طلب کے باعث دیگر ڈیوائسز بنانے والی کمپنیوں کو چپس کی فراہمی میں مشکلات کا سامنا ہے، جس کے نتیجے میں کئی مصنوعات کی قیمتیں بھی بڑھ چکی ہیں۔

ایپل نے گزشتہ ماہ اپنی متعدد مصنوعات کی قیمتوں میں 20 فی صد یا اس سے زیادہ اضافہ کیا تھا، اگرچہ آئی فونز کی قیمتوں میں فی الحال کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ کمپنی ستمبر میں متوقع نئے آئی فون ماڈلز کی لانچ کے ساتھ قیمتوں میں اضافہ کر سکتی ہے۔

ایپل کے چیف ایگزیکٹو ٹِم کُک نے بھی خبردار کیا ہے کہ اگر میموری چپس کی قلت برقرار رہی تو کمپنی کے لیے بڑھتی ہوئی طلب کے مطابق آئی فونز تیار کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

خبردار! اپنے بچوں کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کی غلطی نہ کیجئے

Express News

صارفین کےلیے آئی فون اور دیگر ایپل ڈیوائسز خریدنا آسان ہوگیا، تفصیلات جانیے

Express News

اداکارہ کیرتی کلہاری آن لائن فراڈ کا شکار، کریڈٹ کارڈ سے بھاری رقم نکال لی گئی

Express News

زمین کی گہرائیوں میں موجود خفیہ ماحولیاتی نظام دریافت

Express News

واٹس ایپ کا اینڈرائیڈ صارفین کیلئے نیا فیچر، آزمائش جاری

Express News

پاکستانی یوٹیوبرز کا دنیا بھر میں ڈنکا بجنے لگا، 60 فیصد ویوز بیرونِ ملک سے آنے کا انکشاف

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو