عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید اضافہ

ایران نے دعویٰ کیا کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے دو آئل ٹینکرز روک دیے گئے جبکہ 4 جہازوں نے روٹ تبدیل کردیا

ویب ڈیسک July 31, 2026
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عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے اور مشرق وسطیٰ میں جاری تنازع کے باعث آج تیل کی قیمت میں مزید اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔

غیرملکی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ ایران کی جانب آبنائے ہرمز سے گزرنے کی کوشش کرنے والے دو جہازوں کو روکنے کے بیان کے بعد عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت میں اضافے کا رجحان غالب رہا۔

عالمی مارکیٹ میں برینٹ کی قیمت میں 1.104 ڈالر یا 1.3 فیصد اضافہ ہوا اور فی بیرل قیمت بڑھ کر 90.17 ڈالر ہوگئی ہے۔

قبل ازیں ایران کی خبرایجنسی نے رپورٹ میں بتایا تھا کہ پاسداران انقلاب نے آبنائےہرمز سے گزرنے والے دو آئل ٹینکرز روک دیے ہیں جبکہ دیگر 4 جہازوں نے اپنی سمت تبدیل کردی ہے۔

ایران نے کارروائیوں کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ کویت میں ایئربیس پر حملہ کیا گیا جہاں امریکی فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچا ہے۔
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