اسپیس ایکس کا ناکارہ راکٹ چاند سے کب ٹکرائے گا؟

یہ راکٹ ایک سال سے زائد عرصے سے خلا میں گردش کر رہا ہے

ویب ڈیسک August 01, 2026
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اسپیس ایکس کا ایک ناکارہ راکٹ اس بدھ کو چاند سے ٹکرانے والا ہے، جس کے نتیجے میں تین ٹن سے زائد ٹی این ٹی کے دھماکے جتنی طاقت کا اثر پیدا ہونے کی توقع ہے۔

ماہرین کے مطابق راکٹ کی ٹکر سے چاند کی سطح پر ایک نیا گڑھا بنے گا جبکہ گرد و غبار اور چٹانوں کا بڑا بادل کئی میل بلند خلا میں پھیل جائے گا۔ اس غیر معمولی منظر کو دیکھنے کے لیے سائنس دان اور فلکیات کے شوقین بے چینی سے منتظر ہیں۔

یہ راکٹ ایک سال سے زائد عرصے سے خلا میں گردش کر رہا ہے۔ اسے اس سے قبل دو قمری لینڈرز کو خلا میں بھیجنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔

خلائی نگرانی کے ماہر بل گرے کے مطابق راکٹ کا بالائی حصہ تقریباً 8700 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چاند کے آئن اسٹائن کریٹر کے قریب ٹکرائے گا، جو آواز کی رفتار سے تقریباً سات گنا زیادہ ہے۔

ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ یہ واقعہ کسی فوری خطرے کا باعث نہیں، تاہم یہ زمین کے مدار اور اس سے باہر بڑھتے ہوئے خلائی ملبے کے مسئلے کی جانب توجہ دلاتا ہے، جو مستقبل میں خلائی مشنز کے لیے ایک اہم چیلنج بن سکتا ہے۔
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