کرکٹر شبھمن گل کی بہن شہنیل ریئلٹی شو میں انٹری کے لیے تیار، بولڈ انداز نے توجہ حاصل کرلی

شہنیل گل اب تک زیادہ تر عوامی زندگی سے دور رہی ہیں اور اپنے بھائی کے میچز میں سپورٹ کرتی دکھائی دیتی تھیں

ویب ڈیسک July 31, 2026
facebook whatsup

بھارتی کرکٹر شبھمن گل کی بہن شہنیل گل اب ریئلٹی شوز کی دنیا میں قدم رکھنے جا رہی ہیں۔ وہ مقبول ریئلٹی شو ’دی ٹریٹرز‘ کے دوسرے سیزن کا حصہ بن رہی ہیں، جس کے شرکاء کا باضابطہ تعارف 30 جولائی کو ایک خصوصی تقریب کے دوران کرایا گیا۔

کرکٹ مداحوں کے لیے شہنیل گل کوئی نیا نام نہیں۔ وہ اکثر اپنے بھائی شبھمن گل کے میچز کے دوران ان کی حمایت کرتی دکھائی دیتی رہی ہیں، تاہم اس بار وہ اپنی الگ شناخت کے ساتھ اسکرین پر نظر آنے والی ہیں اور پہلی مرتبہ کسی بڑے ریئلٹی شو میں شریک ہو رہی ہیں۔

رواں برس یہ دوسرا موقع ہے جب کسی بھارتی کرکٹر کے خاندان کا فرد کسی بڑے ریئلٹی پروگرام کا حصہ بنا ہے۔ اس سے قبل شریاس ایئر کی بہن شریستا ایئر بھی نیٹ فلکس کے ریئلٹی شو ’لاک اپ‘ کے دوسرے سیزن میں شریک ہو چکی ہیں۔

گزشتہ روز ’دی ٹریٹرز سیزن 2‘ کی لانچ ویڈیو منظر عام پر آئی تو شہنیل گل کے تعارف نے فوری طور پر ناظرین کی توجہ حاصل کر لی۔ ویڈیو میں ان کا جملہ ’’میرا نام گل ہے اور مجھے معلوم ہے کہ وار کیسے کرنا ہے‘‘ سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہوگیا، جبکہ کرکٹ شائقین نے شبھمن گل کی بہن کے اس نئے اور پراعتماد انداز کو خوب سراہا۔

شہنیل گل اب تک زیادہ تر عوامی زندگی سے دور رہی ہیں اور اپنے بھائی کے میچز میں سپورٹ کرتی دکھائی دیتی تھیں، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ وہ ایک بڑے تفریحی پلیٹ فارم پر بطور شریک سامنے آ رہی ہیں۔

ریئلٹی شو میں شہنیل گل کے ساتھ کئی معروف شخصیات بھی شریک ہوں گی، جن میں ملیکا شیراوت، منور فاروقی، ریا چکرورتی، کرسٹل ڈی سوزا، پارول گلاٹی، معروف شیف رنویر برار، سینئر اداکار دلیپ تاہل، ہرمن سنگھا اور تانیا پوری شامل ہیں۔ مداح اب یہ دیکھنے کے لیے بے تاب ہیں کہ کرکٹ کے میدان سے جڑی یہ پہچان ریئلٹی شو میں کس حد تک اپنی الگ شناخت بنانے میں کامیاب ہوتی ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

محمد احمد اور فہد شیخ تنازع: فیصل قریشی کے یوٹرن پر سوشل میڈیا صارفین ناراض

Express News

فواد خان کی کاسمیٹک ٹریٹمنٹ کے بعد وائرل نئی تصاویر نے مداحوں کو چونکا دیا

Express News

بی ٹی ایس نے گریمی ایوارڈ 2027 کے بائیکاٹ کا اعلان کردیا

Express News

محمد احمد کے بعد زینب راجہ نے بھی فہد شیخ پر نامناسب رویے کا الزام لگادیا

Express News

58 برس کی عمر میں بھی شاندار فٹنس، صائمہ نور کی نئی ٹرانسفارمیشن نے سب کو حیران کردیا

Express News

چار خواتین نے جیرڈ لیٹو پر جنسی زیادتی کے الزامات عائد کر دیے، اداکار کی تردید

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو