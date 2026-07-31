بھارتی کرکٹر شبھمن گل کی بہن شہنیل گل اب ریئلٹی شوز کی دنیا میں قدم رکھنے جا رہی ہیں۔ وہ مقبول ریئلٹی شو ’دی ٹریٹرز‘ کے دوسرے سیزن کا حصہ بن رہی ہیں، جس کے شرکاء کا باضابطہ تعارف 30 جولائی کو ایک خصوصی تقریب کے دوران کرایا گیا۔
کرکٹ مداحوں کے لیے شہنیل گل کوئی نیا نام نہیں۔ وہ اکثر اپنے بھائی شبھمن گل کے میچز کے دوران ان کی حمایت کرتی دکھائی دیتی رہی ہیں، تاہم اس بار وہ اپنی الگ شناخت کے ساتھ اسکرین پر نظر آنے والی ہیں اور پہلی مرتبہ کسی بڑے ریئلٹی شو میں شریک ہو رہی ہیں۔
رواں برس یہ دوسرا موقع ہے جب کسی بھارتی کرکٹر کے خاندان کا فرد کسی بڑے ریئلٹی پروگرام کا حصہ بنا ہے۔ اس سے قبل شریاس ایئر کی بہن شریستا ایئر بھی نیٹ فلکس کے ریئلٹی شو ’لاک اپ‘ کے دوسرے سیزن میں شریک ہو چکی ہیں۔
گزشتہ روز ’دی ٹریٹرز سیزن 2‘ کی لانچ ویڈیو منظر عام پر آئی تو شہنیل گل کے تعارف نے فوری طور پر ناظرین کی توجہ حاصل کر لی۔ ویڈیو میں ان کا جملہ ’’میرا نام گل ہے اور مجھے معلوم ہے کہ وار کیسے کرنا ہے‘‘ سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہوگیا، جبکہ کرکٹ شائقین نے شبھمن گل کی بہن کے اس نئے اور پراعتماد انداز کو خوب سراہا۔
شہنیل گل اب تک زیادہ تر عوامی زندگی سے دور رہی ہیں اور اپنے بھائی کے میچز میں سپورٹ کرتی دکھائی دیتی تھیں، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ وہ ایک بڑے تفریحی پلیٹ فارم پر بطور شریک سامنے آ رہی ہیں۔
ریئلٹی شو میں شہنیل گل کے ساتھ کئی معروف شخصیات بھی شریک ہوں گی، جن میں ملیکا شیراوت، منور فاروقی، ریا چکرورتی، کرسٹل ڈی سوزا، پارول گلاٹی، معروف شیف رنویر برار، سینئر اداکار دلیپ تاہل، ہرمن سنگھا اور تانیا پوری شامل ہیں۔ مداح اب یہ دیکھنے کے لیے بے تاب ہیں کہ کرکٹ کے میدان سے جڑی یہ پہچان ریئلٹی شو میں کس حد تک اپنی الگ شناخت بنانے میں کامیاب ہوتی ہے۔