فیفا ورلڈ کپ: یورپی ممالک کے شرکت نہ کرنے پر سپر کمپیوٹر کی انوکھی پیش گوئی!

یہ پیش گوئی اس وقت سامنے آئی ہے جب فیفا کے صدر جیانی انفانٹینو کے مجوزہ منصوبوں پر بحث جاری ہے

ویب ڈیسک July 31, 2026
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ایک سپر کمپیوٹر نے پیش گوئی کی ہے کہ اگر مستقبل کے فیفا ورلڈ کپ میں یورپی ممالک شرکت نہ کریں تو نائجیریا پہلی بار سیمی فائنل تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔

یہ پیش گوئی اس وقت سامنے آئی ہے جب فیفا کے صدر جیانی انفانٹینو کے مجوزہ منصوبوں پر بحث جاری ہے۔

رپورٹس کے مطابق ان منصوبوں کے جواب میں یو ای ایف اے نے عندیہ دیا ہے کہ اگر یہ تجاویز نافذ ہوئیں تو تمام یورپی ممالک (جن میں انگلینڈ بھی شامل ہے) مستقبل کے ورلڈ کپ میں شرکت نہیں کریں گے۔

سپر کمپیوٹر (جسے کسینو ہاکس) سمیولیشن کے مطابق یورپی ٹیموں کی عدم موجودگی چھوٹی اور ابھرتی ہوئی ٹیموں کے لیے سنہری موقع ثابت ہو سکتی ہے۔

پیش گوئی میں کہا گیا ہے کہ نائجیریا کی سپر ایگلز (جن کی قیادت اسٹرائیکر وکٹر اوسیمین کریں گے) 2030 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل تک پہنچ جائیں گی۔

اگر ایسا ہوتا ہے تو نائجیریا سیمی فائنل تک رسائی حاصل کرنے والی صرف دوسری افریقی ٹیم بن جائے گی۔ اس سے قبل مراکش نے 2022 ورلڈ کپ میں یہ اعزاز حاصل کیا تھا۔

پیش گوئی کے مطابق نائجیریا کا سفر سیمی فائنل میں برازیل کے ہاتھوں اختتام پذیر ہوگا جبکہ فائنل میں ارجنٹینا برازیل کو شکست دے کر عالمی چیمپئن بنے گا۔

واضح رہے کہ یہ تمام اندازے سپر کمپیوٹر کی سمیولیشن پر مبنی ہیں اور ان کا حقیقی نتائج سے مختلف ہونا ممکن ہے۔
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