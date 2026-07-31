اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے حماس کے ہتھیار ڈالنے اور اسرائیل کے غزہ سے انخلا سے متعلق اعلان کردہ معاہدے کو حالیہ دنوں کی بڑی خوشخبری قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ مزید جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔
جمعہ کو شام، اردن اور قبرص کے اپنے حالیہ دوروں کے حوالے سے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سربراہ اقوام متحدہ نے کہا کہ خطے میں ہر محاذ پر جاری لڑائی فوری طور پر بند ہونی چاہیے۔
انہوں نے اسرائیل اور حماس دونوں پر زور دیا کہ وہ طے شدہ معاہدے پر مکمل عمل درآمد کریں۔
اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کا کہنا تھا کہ معاہدے کے اہداف پر عمل درآمد کے لیے ایک واضح روڈ میپ کا اعلان کیا جا چکا ہے جس پر بغیر کسی شک، ہچکچاہٹ یا اسے سبوتاژ کرنے کی کوشش کے مکمل عمل کیا جانا چاہیے۔
ادھر وزیراعظم شہباز شریف نے بھی غزہ امن منصوبے کے تحت بورڈ آف پیس کی جانب سے تخفیفِ اسلحہ کے عمل پر ہونے والی پیش رفت کا خیرمقدم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پیش رفت کے حصول میں ثالثی کا کردار ادا کرنے والے ممالک امریکا، مصر، قطر اور ترکیہ خصوصی داد کے مستحق ہیں۔