سعودی عرب میں برصغیر کے عظیم گلوکار محمد رفیع کی 46ویں برسی کے موقع پر تقریب کا انعقاد

شرکا کا کہنا تھا کہ یہ یادگار محفل اس بات کا ثبوت ہے کہ موسیقی سرحدوں کی محتاج نہیں

ویب ڈیسک July 31, 2026
facebook whatsup

سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں برصغیر کے عظیم گلوکار محمد رفیع کی 46ویں برسی کے موقع پر یادوں کا سفر کے عنوان سے ایک خصوصی موسیقی کی محفل کا انعقاد کیا گیا جس میں پاکستانی اور بھارتی کمیونٹی سمیت موسیقی سے محبت رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔

تقریب میں مقامی گلوکار رحیم اوپلہ، کبیر، نوفل، زنحا، جینو، منیشاء اور دیگر فنکاروں نے محمد رفیع کے لازوال نغمے پیش کیے جنہوں نے حاضرین کو ماضی کی حسین یادوں میں پہنچا دیا۔ فنکاروں کی شاندار پرفارمنس پر شرکا نے بھرپور داد دی۔

اس موقع پر شرکا کا کہنا تھا کہ محمد رفیع کی آواز آج بھی کروڑوں دلوں پر راج کرتی ہے اور ان کے گائے ہوئے نغمے موسیقی کی دنیا کا ایسا سرمایہ ہیں جو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔

تقریب کے اختتام پر محمد رفیع کی فنی خدمات کو زبردست خراجِ عقیدت پیش کیا گیا۔ شرکا کا کہنا تھا کہ یہ یادگار محفل اس بات کا ثبوت ہے کہ موسیقی سرحدوں کی محتاج نہیں اور محمد رفیع کی آواز آج بھی پاکستان، بھارت اور دنیا بھر کے مداحوں کے دلوں میں زندہ ہے۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کرکٹر شبھمن گل کی بہن شہنیل کی ریئلٹی شو میں انٹری، بولڈ انداز نے توجہ حاصل کرلی

Express News

عمر، خوبصورتی اور کاسمیٹک سرجری؛ متھیرا نے پہلی بار کھل کر سب کچھ بتا دیا

Express News

فہد شیخ معاملے پر ’’بڑا پن‘‘ کا بیان، فیصل قریشی نے مشی خان کی تنقید کا جواب دے دیا

Express News

ہانیہ عامر کا جڑواں بھائی؟ اعجاز اسلم نے تصویر شیئر کرکے مداحوں کو حیران کردیا

Express News

کنسرٹ کے دوران کیٹی پیری دیوہیکل پانی کی بوتل میں پھنس گئیں، ویڈیو وائرل

Express News

اداکار فخر عالم کے گھر ڈکیتی کا مقدمہ، عدالت نے گرفتار جیولر کی ضمانت منظور کر لی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو