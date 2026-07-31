کیلیفورنیا میں امریکا کا جدید ایف-35 لڑاکا طیارہ گر کر تباہ

امریکی فوج کے مطابق پائلٹ نے بروقت طیارے سے چھلانگ لگا دی

ویب ڈیسک July 31, 2026
facebook whatsup

امریکی ریاست کیلیفورنیا میں امریکا کا جدید ایف-35 بی لائٹننگ II لڑاکا طیارہ گر کر تباہ ہوگیا، تاہم پائلٹ پیراشوٹ کے ذریعے محفوظ رہنے میں کامیاب ہوگیا۔

امریکی میرین ائیرکرافٹ گروپ 11 کے مطابق ایک نشست والا ایف-35 بی لڑاکا طیارہ مقامی وقت کے مطابق صبح تقریباً 10 بجے میرین کور ائیر اسٹیشن پر رن وے تک پہنچنے سے قبل حادثے کا شکار ہوگیا۔

امریکی فوج کے مطابق پائلٹ نے بروقت طیارے سے چھلانگ لگا دی جس کے باعث اس کی جان بچ گئی۔ اسے معمولی زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا جہاں اس کی حالت خطرے سے باہر ہے۔

حادثے کے بعد فائر فائٹرز نے طیارے کے ملبے اور اطراف میں لگی گھاس کی آگ پر قابو پالیا جبکہ حادثے کی وجہ فوری طور پر معلوم نہیں ہوسکی۔ امریکی فوج نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔

واضح رہے کہ ایف-35 بی لائٹننگ II دنیا کے جدید ترین اسٹیلتھ لڑاکا طیاروں میں شمار ہوتا ہے جو مختصر فاصلے سے اڑان بھرنے اور عمودی انداز میں لینڈنگ کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس طیارے کی مالیت تقریباً 102 ملین امریکی ڈالر ہے اور اسے امریکی میرین کور، برطانیہ اور اٹلی کی فضائی افواج استعمال کرتی ہیں۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

سری لنکا؛ سابق پولیس چیف، سینئر عہدیدار کو بم دھماکے روکنے میں ناکامی پر سزائے موت

Express News

اسپین کی سرحد پر 50 ہزار سے زائد تارکین وطن آمد، 57 افراد ہلاک

Express News

آبنائے ہرمز بدستور کھلی ہوئی ہے، ایرانی دعوے جھوٹے ہیں، امریکی سینٹکام

Express News

ایران کی فوجی صلاحیت تباہ کردی، مزید سخت حملے کریں گے، ڈونلڈ ٹرمپ

Express News

عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید اضافہ

Express News

انگلینڈ میں مسجد کے باہر فائرنگ کے بعد ایک شہری گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو