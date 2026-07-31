امریکی ریاست کیلیفورنیا میں امریکا کا جدید ایف-35 بی لائٹننگ II لڑاکا طیارہ گر کر تباہ ہوگیا، تاہم پائلٹ پیراشوٹ کے ذریعے محفوظ رہنے میں کامیاب ہوگیا۔
امریکی میرین ائیرکرافٹ گروپ 11 کے مطابق ایک نشست والا ایف-35 بی لڑاکا طیارہ مقامی وقت کے مطابق صبح تقریباً 10 بجے میرین کور ائیر اسٹیشن پر رن وے تک پہنچنے سے قبل حادثے کا شکار ہوگیا۔
امریکی فوج کے مطابق پائلٹ نے بروقت طیارے سے چھلانگ لگا دی جس کے باعث اس کی جان بچ گئی۔ اسے معمولی زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا جہاں اس کی حالت خطرے سے باہر ہے۔
حادثے کے بعد فائر فائٹرز نے طیارے کے ملبے اور اطراف میں لگی گھاس کی آگ پر قابو پالیا جبکہ حادثے کی وجہ فوری طور پر معلوم نہیں ہوسکی۔ امریکی فوج نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔
واضح رہے کہ ایف-35 بی لائٹننگ II دنیا کے جدید ترین اسٹیلتھ لڑاکا طیاروں میں شمار ہوتا ہے جو مختصر فاصلے سے اڑان بھرنے اور عمودی انداز میں لینڈنگ کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس طیارے کی مالیت تقریباً 102 ملین امریکی ڈالر ہے اور اسے امریکی میرین کور، برطانیہ اور اٹلی کی فضائی افواج استعمال کرتی ہیں۔