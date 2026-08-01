امریکا اور اسرائیل نے مشترکہ طور پر ایران کی توانائی تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے منصوبہ بندی شروع کر دی ہے۔
امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی فوج کو ایران پر تازہ حملوں کا حکم دے دیا ہے جبکہ اسرائیل اور امریکا ایران کے توانائی تنصیبات پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔
رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ یہ حملے ہفتے کے اختتام تک کسی بھی وقت کیے جا سکتے ہیں۔
اس سے قبل امریکا کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی فوجی صلاحیت کو بڑی حد تک تباہ کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے دھمکی دی تھی کہ ایران پر مزید سخت حملے کریں گے۔
امریکی میڈیا کے مطابق ان منصوبوں سے واقف دو امریکی عہدیداروں نے کہا ہے کہ امریکہ ایران پر نئے حملوں کی منصوبہ بندی کر رہا ہے جو اسی ہفتے کے آخر میں کیے جا سکتے ہیں، تاہم صدر ٹرمپ تنازعے کا کوئی حل تلاش کرنے کے خواہاں ہیں اور ان حملوں کو منسوخ بھی کیا جا سکتا ہے۔