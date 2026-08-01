عمان کے قریب آئل ٹینکر پر نامعلوم میزائل حملہ

پروجیکٹائل نے انجن روم کو نقصان پہنچایا

ویب ڈیسک August 01, 2026
facebook whatsup
امریکا کا تیل ایران لے جانے کے الزام پر خلیج عمان میں آئل ٹینکر پر حملہ

یوکے میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز نے اطلاع دی کہ عمان کے ساحل پر ایک ٹینکر کو نامعلوم پراجیکٹائل نے نشانہ بنایا، جس سے اس کے انجن روم کو نقصان پہنچا ہے۔

میری ٹائم نے ایک انتباہی نوٹس میں کہا ہے کہ اسے جہاز کی کمپنی کے سیکورٹی آفیسر کی طرف سے ایک رپورٹ موصول ہوئی ہے کہ یہ واقعہ عمان کے لیما سے 11 ناٹیکل میل شمال مشرق میں پیش آیا۔

اس میں کہا گیا کہ پروجیکٹائل نے انجن روم کو نقصان پہنچایا، جبکہ علاقائی کوسٹ گارڈ کو مطلع کر دیا گیا ہے اور حکام مزید تحقیقات کر رہے ہیں۔

میری ٹائم نے کہا کہ کوئی جانی نقصان یا ماحولیاتی اثرات کی اطلاع نہیں ہے۔ نشانہ بنائے گئے جہاز کا جھنڈا ابھی تک واضح نہیں ہے۔

واضح رہے کہ یہ واقعہ امریکہ اور ایران کے درمیان فوجی تصادم کے بعد آبنائے ہرمز کے ارد گرد سخت سیکورٹی کشیدگی کے درمیان پیش آیا ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

سری لنکا؛ سابق پولیس چیف، سینئر عہدیدار کو بم دھماکے روکنے میں ناکامی پر سزائے موت

Express News

اسپین کی سرحد پر 50 ہزار سے زائد تارکین وطن آمد، 57 افراد ہلاک

Express News

آبنائے ہرمز بدستور کھلی ہوئی ہے، ایرانی دعوے جھوٹے ہیں، امریکی سینٹکام

Express News

ایران کی فوجی صلاحیت تباہ کردی، مزید سخت حملے کریں گے، ڈونلڈ ٹرمپ

Express News

عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید اضافہ

Express News

انگلینڈ میں مسجد کے باہر فائرنگ کے بعد ایک شہری گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو