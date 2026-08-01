آزاد کشمیر انتخابات کے دوسرے مرحلے میں پولنگ کل ہوگی، انتخابی سامان کی تقسیم جاری

مہاجرین کی 12 نشستوں پر بھی ووٹ ڈالے جائیں گے

ویب ڈیسک August 01, 2026
facebook whatsup
راولپنڈی:

آزاد جموں و کشمیر میں دوسرے مرحلے کے انتخابات کی پولنگ مظفرآباد ڈویژن میں  کل 2 اگست کو ہوگی، مہاجرین کی 12 نشستوں پر بھی کل پولنگ ہوگی۔

آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے دوسرے مرحلے کی پولنگ کیلئے عملے کو انتخابی سامان کی تقسیم کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔

راولپنڈی میں سکستھ روڈ پر واقع گورنمنٹ گریجویٹ کالج میں قائم ڈسٹری بیوشن پوائنٹ سے پولنگ عملہ بیلٹ پیپرز، بیلٹ باکسز اور دیگر حساس انتخابی مواد وصول کر رہا ہے۔

ذرائع کے مطابق انتخابی عملے کو بیلٹ پیپرز اور سرکاری ریکارڈ فراہم کیا جا رہا ہے، جس کے بعد عملہ اپنے متعلقہ پولنگ اسٹیشنز کی جانب روانہ ہو رہا ہے۔ پولنگ سامان کی ترسیل پولیس کی سخت سکیورٹی میں جاری ہے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔

ضلعی انتظامیہ اور الیکشن عملہ پولنگ انتظامات کو حتمی شکل دینے میں مصروف ہیں جبکہ تمام پولنگ اسٹیشنز پر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور عملہ تعیناتی کے لیے تیار ہے۔

حکام کے مطابق کل صبح مقررہ وقت پر پولنگ کا آغاز ہوگا جبکہ سامان کی تقسیم کے بعد پولنگ عملہ اپنی ذمہ داریاں سنبھال لے گا۔ آزاد کشمیر مہاجرین نشستوں کیلئے راولپنڈی میں جموں 6 وادی 4 اور وادی 5 کے حلقوں پر پولنگ ہوگی۔

وادی 4 کا حلقہ راولپنڈی شہر تک محدود ہے، وادی 5 کا حلقہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے علاقوں پر مشتمل ہے، جموں 6 کا حلقہ راولپنڈی ڈویثزن  اسلام آباد تک پھیلا ہوا ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کراچی میں بینک ڈکیتی کے دوران سائرن بجنے پر ملزمان گارڈ کا اسلحہ لے کر فرار

Express News

گوجر خان میں لڑکا 120 فٹ گہرے کنویں میں گر گیا

Express News

ایک اور بڑی کامیابی، پاکستان کو وار رسک انشورنس کی فہرست سے نکال دیا گیا

Express News

پیٹرول، ڈیزل کی قیمت میں ردوبدل، نوٹیفکیشن جاری

Express News

کراچی پورٹ میں کارگو ہینڈلنگ کا نیا ریکارڈ قائم، اعداد وشمار جاری

Express News

کراچی؛ ٹریلر نے موٹرسائیکل سواروں کو کچل دیا، نوجوان جاں بحق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو