روس کا یوکرین پر حملہ، 4 افراد ہلاک

 حملوں سے رہائشی عمارتوں اور دیگر شہری تنصیبات کو بھی نقصان پہنچا

ویب ڈیسک August 01, 2026
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یوکرینی حکام کے مطابق روس نے تازہ حملوں میں مختلف علاقوں کو میزائلوں اور ڈرونز سے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں کم از کم 4 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔

 حملوں سے رہائشی عمارتوں اور دیگر شہری تنصیبات کو بھی نقصان پہنچا، جبکہ امدادی ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں ریسکیو کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔

دوسری جانب روس نے یوکرین پر حملے جاری رکھنے کا مؤقف برقرار رکھا ہے، جبکہ یوکرین اور اس کے اتحادی روسی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے فضائی دفاعی نظام مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دے رہے ہیں۔ 

واضح رہے کہ جنگ کے دوران دونوں ممالک ایک دوسرے پر حملوں اور جانی نقصان کے دعوے کرتے رہے ہیں، جن کی بعض اوقات فوری طور پر آزادانہ تصدیق ممکن نہیں ہوتی۔
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