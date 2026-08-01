اسلام آباد:
سپریم کورٹ آف پاکستان نے مرحوم ریٹائرڈ ملازمین کی پنشن اور مراعات سے متعلق اہم فیصلہ جاری کردیا ہے۔
عدالت عظمیٰ نے اپنے فیصلے میں واضح کیا ہے کہ فوت شدہ ریٹائرڈ ملازمین کی پنشن اور مراعات کی قانونی حق دار بیوہ ہے، بہن بھائی نہیں۔
فوت شدہ ملازمین کی وراثت سے متعلق سپریم کورٹ نے اپنے اہم فیصلے میں کہا کہ پنشن کے حقدار بیوہ یا قانون کے تحت نامزد شخص ہی ہوسکتا ہے۔ صرف قانونی وارث ہونا بہن بھائیوں کو متوفی ملازمین کی پنشن کا حقدار نہیں بناتا۔
فیصلے کے مطابق پنشن کی ادائیگی متعلقہ قوانین اور ادارے کے رولز کے مطابق ہی ہوسکتی ہے۔
4 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے تحریر کیا ہے، جس میں عدالت نے فوت شدہ پیسکو ملازم کے بہن بھائیوں کی وراثت نامہ جاری کرنے کی اپیل خارج کر دی اور پشاور ہائیکورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا ۔