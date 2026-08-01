الجیریا میں بس کھائی میں جاگری، 25 افراد ہلاک

حادثے کی حتمی وجہ ابھی سامنے نہیں آئی

ویب ڈیسک August 01, 2026
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الجزائر کے شمالی صوبے بومرداس میں ایک المناک ٹریفک حادثے میں کم از کم 25 افراد ہلاک جبکہ 44 افراد زخمی ہو گئے۔

حکام کے مطابق یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک مسافر بس شاہراہ پر سفر کے دوران بے قابو ہو کر سڑک سے نیچے جا گری اور الٹ گئی۔

ابتدائی اطلاعات کے مطابق بس سیطیف سے دارالحکومت الجزائر جا رہی تھی۔ بسدثے کے فوراً بعد سول ڈیفنس، پولیس اور طبی امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔ زخمیوں کو قریبی اسپتالوں میں منتقل کیا گیا، جن میں بعض کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے، اس لیے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔

ہلاک ہونے والوں کی شناخت کا عمل جاری ہے، جبکہ ان کے لواحقین کو اطلاع دی جا رہی ہے۔

الجزائری حکام نے حادثے کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ اگرچہ حادثے کی حتمی وجہ ابھی سامنے نہیں آئی، تاہم ابتدائی طور پر امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ تیز رفتاری، ڈرائیور کا گاڑی پر قابو کھو دینا یا ناقص سڑک اس سانحے کا سبب ہوسکتے ہیں۔

حکام کے مطابق تیز رفتاری، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی، گاڑیوں کی ناقص حالت اور بعض شاہراہوں پر حفاظتی انتظامات کی کمی ہر سال ہزاروں حادثات کا باعث بنتی ہے۔

حکام نے واقعے کی مکمل تحقیقات شروع کر دی ہیں، جبکہ زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے اور متاثرہ خاندانوں کی مدد کے لیے ہنگامی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
 
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