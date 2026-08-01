ایف آئی اے کی بڑی کارروائی؛ غیر قانونی فارماسیوٹیکل فیکٹری سیل، جعلی ادویہ برآمد

جعلی اور ملاوٹی ادویات، لاکھوں کیپسول شیلز، انجکشن، سیرپ اور ہزاروں خالی بوتلیں برآمد

ویب ڈیسک August 01, 2026
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راولپنڈی:

روات میں ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل نے کارروائی کرتے ہوئے غیر قانونی فارماسیوٹیکل اسٹوریج اور پروڈکشن فیکلٹی کو سیل کر دیا ہے۔

ترجمان کے مطابق ایف آئی اے حکام نے کارروائی کے دوران بھاری مقدار میں جعلی اور ملاوٹی ادویات برآمد کر لی ہیں۔ ٹیم نے 15 لاکھ خالی کیپسول شیلز، ہزاروں ادویات اور انجیکشن ضبط کیے ہیں۔

انہوں نے مزید بتایا کہ 20 ہزار سے زائد سیرپ اور 66 ہزار خالی بوتلیں بھی موقع سے برآمد کر لی گئی ہیں۔

ادویات کی تیاری میں ایس او پیز کی سنگین خلاف ورزیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ ڈرگ انسپکٹر نے لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے نمونے حاصل کر لیے ہیں۔

ایف آئی اے نے واضح کیا ہے کہ عوام کی صحت سے کھیلنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی تاکہ صحت عامہ کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔

 
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