پھٹکری کا جادو: صرف ایک ٹکڑا جو آپ کی جلد اور بالوں کو بدل سکتا ہے

پھٹکری، جسے انگریزی میں ’ایلم‘ کہا جاتا ہے، جلد اور بالوں کی دیکھ بھال کے لیے ایک معروف قدرتی جزو ہے۔
کاسمیٹک استعمال میں عموماً پوٹاشیم ایلم یعنی پوٹاشیم پھٹکری استعمال کی جاتی ہے، جس میں کسیلی اور بیکٹیریا کی افزائش روکنے والی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔
کسیلی خصوصیت سے مراد ایسی خاصیت ہے جو جلد کے ٹشوز کو سکڑنے اور انہیں قدرے ٹائٹ کرنے میں مدد دیتی ہے، اسی وجہ سے پھٹکری کو جلد کے مساموں کو عارضی طور پر سکیڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں بیکٹیریا کی افزائش روکنے کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے۔
پھٹکری کے فوائد:
پھٹکری جلد اور بالوں کے لیے مختلف طریقوں سے استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے چند معروف فوائد درج ذیل ہیں:
1) جھائیاں، داغ دھبے اور ہائپر پگمنٹیشن:
پھٹکری کو جلد کی رنگت نکھارنے اور مہاسوں کے داغ دھبوں اور ہائپر پگمنٹیشن کی ظاہری شکل کم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جنوبی ایشیائی افراد میں ہائپر پگمنٹیشن کا مسئلہ نسبتاً عام ہونے کی وجہ سے پھٹکری کا استعمال بھی طویل عرصے سے رائج ہے۔
داغ دھبوں اور مہاسوں کے نشانات کی ظاہری شکل کم کرنے کے لیے پھٹکری پاؤڈر کو مختلف اجزا کے ساتھ ملا کر فیس ماسک بنایا جا سکتا ہے۔
2) جلد کو ٹائٹ کرنے اور جھریوں کی ظاہری شکل کم کرنے میں مدد
پھٹکری میں کسیلی خصوصیات پائی جاتی ہیں، جو جلد کو عارضی طور پر ٹائٹ کرنے اور مساموں کی ظاہری شکل کم کرنے میں مدد دے سکتی ہیں۔
اس مقصد کے لیے پھٹکری پاؤڈر، پانی اور انڈے کو ملا کر پیسٹ بنایا جا سکتا ہے۔ اسے چہرے پر تقریباً 30 منٹ تک لگانے کے بعد دھولیں اور بعد میں موئسچرائزر استعمال کریں۔ یہ طریقہ ہفتے میں ایک مرتبہ استعمال کرنے کی تجویز دی جاتی ہے۔
3) شیو کے بعد پھٹکری کا استعمال
شیو کرنے کے بعد پھٹکری کا استعمال ایک عرصے سے کیا جاتا رہا ہے۔ اس کی اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی سیپٹک خصوصیات معمولی کٹ لگنے یا خراش کی صورت میں جلد کو سکون پہنچانے اور بیکٹیریا کی افزائش روکنے میں مدد دے سکتی ہیں۔
پھٹکری کی سل کو پانی سے گیلا کر کے متاثرہ حصے پر نرمی سے لگایا جا سکتا ہے۔ اس دوران ہلکی جلن محسوس ہو سکتی ہے۔ پھٹکری جلد کی خارش اور جلن کم کرنے میں مدد دے سکتی ہے اور اندر کی جانب سے بڑھنے والے بالوں سے بچاؤ میں بھی معاون سمجھی جاتی ہے۔
4) بالوں کے لیے پھٹکری
پھٹکری کو بالوں اور سر کی جلد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے خشکی اور جوؤں کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ بعض لوگ اسے بالوں کو رنگنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔
خشکی کے لیے پھٹکری پاؤڈر کی تھوڑی مقدار شیمپو میں ملا کر معمول کے مطابق بال دھوئے جا سکتے ہیں۔
جوؤں کے مسئلے کے لیے پھٹکری پاؤڈر کو پانی اور تیل کے ساتھ ملا کر بالوں پر لگایا جاتا ہے اور کچھ دیر بعد دھولیا جاتا ہے۔
پھٹکری کو بالوں کی مجموعی صحت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ مردہ خلیات دور کرنے، بالوں میں اضافی تیل کو کنٹرول کرنے اور سر کی جلد کی سوزش کم کرنے میں مددگار سمجھی جاتی ہے۔
5) قدرتی ڈیوڈرنٹ کے طور پر اس کا استعمال
پھٹکری کو قدرتی ڈیوڈرنٹ کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی اینٹی بیکٹیریل خصوصیات بدبو پیدا کرنے والے بیکٹیریا کی افزائش کم کرنے اور جسم کی ناگوار بو کو کم کرنے میں مدد دے سکتی ہیں۔
اس مقصد کے لیے پھٹکری کی سل کو پانی سے گیلا کر کے جسم کے مختلف حسوں پر لگایا جا سکتا ہے۔ اسے نہانے کے بعد استعمال کیا جاتا ہے۔