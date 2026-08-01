رشمیکا مندانا فلم کی شوٹنگ کے دوران شدید زخمی، حالت کیسی ہے؟

چوٹ کی شدت کے باعث ان کے آئندہ فلمی منصوبوں کی شوٹنگ بھی وقتی طور پر روک دی گئی ہے

ویب ڈیسک August 01, 2026
facebook whatsup
فوٹو : انسٹاگرام

بالی ووڈ اداکارہ رشمیکا مندانا فلم کی شوٹنگ کے دوران شدید زخمی ہوگئی ہیں، جس کے بعد انہیں کم از کم چھ ہفتے تک مکمل آرام کرنے اور باقاعدہ علاج کرانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ چوٹ کی شدت کے باعث ان کے آئندہ فلمی منصوبوں کی شوٹنگ بھی وقتی طور پر روک دی گئی ہے۔

بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق رشمیکا مندانا ایک ڈانس سین کی عکسبندی کروا رہی تھیں کہ اسی دوران ان کے کولہے کے پٹھے کا جوڑ شدید متاثر ہوا اور پٹھا اپنی جگہ سے الگ ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے معائنے کے بعد انہیں مکمل آرام کے ساتھ بحالی صحت کی تھراپی جاری رکھنے کا مشورہ دیا ہے تاکہ متاثرہ حصہ دوبارہ درست انداز میں بحال ہو سکے۔

رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ اداکارہ گزشتہ کچھ عرصے سے اپنی آنے والی فلموں ’رن بالی‘ اور ’میسا‘ کی شوٹنگ میں مسلسل مصروف تھیں، جہاں انہیں ایکشن اور ڈانس کے مشکل مناظر انجام دینا پڑ رہے تھے۔ ماہرین کے مطابق مسلسل جسمانی مشقت کے باعث ان کے جسم پر غیر معمولی دباؤ پڑا، جو اس انجری کی ایک بڑی وجہ بن سکتا ہے۔

طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس نوعیت کی چوٹ عام طور پر پیشہ ور کھلاڑیوں میں دیکھی جاتی ہے، اس لیے رشمیکا مندانا کی انجری اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ وہ شوٹنگ کے دوران کتنی سخت جسمانی سرگرمیوں سے گزر رہی تھیں۔

ڈاکٹروں نے واضح کیا ہے کہ اداکارہ کو مکمل صحت یاب ہونے تک باقاعدہ علاج اور فزیوتھراپی سے گزرنا ہوگا، جبکہ ان کی طبی کیفیت پر مسلسل نظر رکھی جائے گی۔ مکمل بحالی کے بعد ہی انہیں دوبارہ فلموں کی شوٹنگ کی اجازت دی جائے گی۔

رشمیکا مندانا نے حال ہی میں اداکار وجے دیوراکونڈا سے شادی کی تھی، جس کے بعد انہوں نے اپنی فلم ’میسا‘ کی شوٹنگ دوبارہ شروع کی تھی۔ انہوں نے فلم کے سیٹ سے چند تصاویر بھی مداحوں کے ساتھ شیئر کی تھیں، جن میں وہ ایک منفرد اور جرات مند کردار کے روپ میں نظر آ رہی تھیں۔ اس فلم کی ہدایت کاری راویندر پولے کر رہے ہیں جبکہ اسے ان فارمولا فلمز کے بینر تلے تیار کیا جا رہا ہے۔

دوسری جانب رشمیکا مندانا کی فلم ’رن بالی‘ بھی ریلیز کی تیاریوں کے مرحلے میں ہے، جسے ستمبر میں نمائش کے لیے پیش کیے جانے کا منصوبہ تھا۔ اس فلم میں وہ اپنے شوہر وجے دیوراکونڈا کے ساتھ مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں، تاہم حالیہ انجری کے بعد فلم کی شوٹنگ اور دیگر شیڈول پر بھی اثرات پڑنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کرکٹر شبھمن گل کی بہن شہنیل کی ریئلٹی شو میں انٹری، بولڈ انداز نے توجہ حاصل کرلی

Express News

عمر، خوبصورتی اور کاسمیٹک سرجری؛ متھیرا نے پہلی بار کھل کر سب کچھ بتا دیا

Express News

فہد شیخ معاملے پر ’’بڑا پن‘‘ کا بیان، فیصل قریشی نے مشی خان کی تنقید کا جواب دے دیا

Express News

ہانیہ عامر کا جڑواں بھائی؟ اعجاز اسلم نے تصویر شیئر کرکے مداحوں کو حیران کردیا

Express News

کنسرٹ کے دوران کیٹی پیری دیوہیکل پانی کی بوتل میں پھنس گئیں، ویڈیو وائرل

Express News

اداکار فخر عالم کے گھر ڈکیتی کا مقدمہ، عدالت نے گرفتار جیولر کی ضمانت منظور کر لی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو