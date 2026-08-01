چین: کاسمیٹک سرجری نے خاتون کا چہرہ بگاڑ دیا

خاتون جبڑے کے 2 ملی میٹر معمولی ابھار کو درست کروانے کے لیے ووہان یونیورسٹی ڈینٹل اسپتال گئیں

ویب ڈیسک August 01, 2026
facebook whatsup

چین میں کاسمیٹک سرجری کے دوران سنگین غفلت کے باعث خاتون کا چہرہ بگڑ گیا۔

مقامی میڈیا کے مطابق 24 سالہ خاتون جبڑے کے 2 ملی میٹر معمولی ابھار کو درست کروانے کے لیے ووہان یونیورسٹی ڈینٹل اسپتال گئیں مگر مبینہ طور پر سرجری کے دوران اس کے برعکس جبڑا 13 ملی میٹر باہر کی جانب دھکیل دیا گیا، جس سے ان کے چہرے کی ساخت شدید متاثر ہو گئی۔

رپورٹس کے مطابق سرجری کے دوران دھاتی سوئی سے ایک دانت کی جڑ بھی متاثر ہوئی جبکہ ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہونے سے خاتون کو ناک کے ذریعے سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے۔

ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ صرف ایک معمولی طبی غلطی نہیں بلکہ مکمل طور پر الٹا آپریشن کیا گیا۔ ان کے مطابق خاتون کی معمولی خرابی کو سرجری کے بجائے صرف آرتھوڈانٹک علاج (بریسز وغیرہ) سے بھی درست کیا جا سکتا تھا۔

دوسری جانب سرجری کرنے والے مرکزی ڈاکٹر نے مبینہ طور پر دعویٰ کیا کہ خاتون کا چہرہ اب پہلے سے زیادہ ’مغربی اور اسٹائلش‘ دکھائی دیتا ہے۔

متاثرہ خاتون نے اس سرجری پر 55 ہزار امریکی ڈالر سے زائد خرچ کیے، جبکہ ماہرین کے مطابق چہرہ اور جبڑا دوبارہ درست کرنے کے لیے کم از کم 5 سال اور 2 لاکھ امریکی ڈالر سے زیادہ لاگت آئے گی۔

واقعہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد اسپتال نے سرجری کی رقم واپس کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے، جبکہ متعلقہ چینی صحت حکام نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ توقع ہے کہ یہ معاملہ قانونی کارروائی تک پہنچ سکتا ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

فیفا ورلڈ کپ: یورپی ممالک کے شرکت نہ کرنے پر سپر کمپیوٹر کی انوکھی پیش گوئی!

Express News

روس میں اے ٹی ایمز پر کارڈ بورڈ سے بنی پولیس تعینات

Express News

بیٹی کی جنک فوڈ کی عادت چھڑانے کے لیے باپ نے جعلی الٹراساؤنڈ کر ڈالا، پھر کیا ہوا؟

Express News

دنیا کے مہنگے ترین آم، قیمت سیکڑوں ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں روپے میں

Express News

ایک سانس میں پانی کے اندر 86 پش اپس، یوگا ٹیچر نے عالمی ریکارڈ بنا ڈالا

Express News

برطانیہ: لائبریری کو 116 برس بعد کتابیں واپس مل گئی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو