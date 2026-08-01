ہم پر دوبارہ حملہ ہوا تو پورا خطہ جنگ کے شعلوں کی لپیٹ میں آجائے گا: ایران

ایران نے کویت میں امریکی مفادات اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا ر خبردار کیا کہ اگر ایران پر مزید حملے کیے گئے تو پورا خطہ جنگ کے شعلوں کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔
کویتی حکام کے مطابق ڈرونز کو فضائی دفاعی نظام نے راستے میں ہی تباہ کر دیا جبکہ کچھ مقامات پر معمولی نقصان کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ کسی بڑے جانی نقصان کی تصدیق نہیں ہوئی۔
ایران کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی حالیہ امریکی حملوں کے جواب میں کی گئی جبکہ امریکہ نے ایران کو مزید کارروائیوں سے باز رہنے کی تنبیہ کرتے ہوئے سخت ردعمل کی دھمکی دی ہے۔
ایران، امریکہ اور خلیجی ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پورے مشرقِ وسطیٰ کے امن، عالمی توانائی کی ترسیل اور آبنائے ہرمز میں بحری آمدورفت کے لیے سنگین خطرات پیدا کر سکتی ہے۔