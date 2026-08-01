لاہور میں نامعلوم افراد سابق ایم پی اے کی گاڑی کے شیشے توڑ کر فرار

واقعہ برکت مارکیٹ کے قریب پیش آیا، نامعلوم افراد شیشے توڑ کر فرار ہوگئے، پولیس

سید مشرف شاہ August 01, 2026
facebook whatsup

لاہور کے علاقے گارڈن ٹاؤن میں سابق رکن پنجاب اسمبلی سعدیہ سہیل رانا کی گاڑی پر نامعلوم موٹرسائیکل سواروں نے مبینہ طور پر ڈنڈے اور پتھر برسا دیے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق گارڈن ٹاؤن میں سابق ایم پی اے کی گاڑی پر حملے کی اطلاع پر لاہور پولیس فوری متحرک ہوئی اور ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران نے واقعہ کا فوری نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دیں۔

نامعلوم موٹرسائیکل سواروں کی جانب سے گاڑی پر ہیلمٹ اور پتھروں سے حملے کی شکایت کی گئی اور درخواست گزار نے بتایا کہ واقعہ نجی تقریب سے واپسی پر پیش آیا۔

درخواست گزار کے مطابق حملہ آوروں نے گاڑی کا راستہ روک کر شیشوں اور باڈی کو نقصان پہنچایا جبکہ ڈرائیور تمام افراد کو بحفاظت رہائش گاہ لے گیا۔

ترجمان ڈی آئی جی آپریشنز کے مطابق متاثرہ خاندان نے گھر پہنچتے ہی پولیس ہیلپ لائن 15 پر اطلاع دی، جس پر تھانہ گارڈن ٹاؤن میں قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔

ترجمان کے مطابق ایس پی ماڈل ٹاؤن کو ملزمان کی فوری ٹریسنگ اور گرفتاری کا ٹاسک سونپ دیا گیا ہے جبکہ اس تمام معاملے کی نگرانی ایس پی ماڈل ٹاؤن خود کررہے ہیں۔ 

ڈی آئی جی آپریشنز کے ترجمان نے بتایا کہ متاثرہ فریق کے بیانات قلمبند، واقعہ کے تمام پہلوؤں پر تحقیقات کی جارہی ہیں جبکہ جائے وقوعہ سے شواہد جمع کر کے تمام قانونی تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں۔

انہوں نے بتایا کہ سیف سٹی، سی سی ٹی وی فوٹیج اور ٹیکنیکل شواہد کی مدد سے حملہ آوروں کا سراغ لگایا جا رہا ہے۔ حملہ آوروں کی شناخت اور گرفتاری کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں اور واقعہ میں ملوث عناصر کو جلد گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔

پولیس نے بتایا کہ واقعہ برکت مارکیٹ کے قریب پیش آیا جس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کراچی میں بینک ڈکیتی کے دوران سائرن بجنے پر ملزمان گارڈ کا اسلحہ لے کر فرار

Express News

گوجر خان میں لڑکا 120 فٹ گہرے کنویں میں گر گیا

Express News

ایک اور بڑی کامیابی، پاکستان کو وار رسک انشورنس کی فہرست سے نکال دیا گیا

Express News

پیٹرول، ڈیزل کی قیمت میں ردوبدل، نوٹیفکیشن جاری

Express News

کراچی پورٹ میں کارگو ہینڈلنگ کا نیا ریکارڈ قائم، اعداد وشمار جاری

Express News

کراچی؛ ٹریلر نے موٹرسائیکل سواروں کو کچل دیا، نوجوان جاں بحق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو