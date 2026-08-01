مصالحتی کمیشن کے قیام کی پیشکش پر کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے مثبت جواب دیا ہے، بلاول بھٹو

پاکستان پیپلزپارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں مصالحتی کمیشن بنانے کی تجویز پر کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے جواب دیتے ہوئے تجاویز دی ہیں۔
سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر بلاول بھٹو نے اپنے ایک پیغام میں کہا کہ ’مجھے (کالعدم) جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے مصالحتی کمیشن کی تجویز کے خط کا جواب موصول ہوگیا ہے۔
بلاول کے مطابق عوامی ایکشن کمیٹی نے جواب کے ساتھ کچھ تجاویز بھی ارسال کی ہیں۔
پی پی چیئرمین نے کہا کہ ہر قیمتی جان کا ضیاع ایک قومی سانحہ ہے، اس وقت میری اولین ترجیح یہ ہے کہ موجودہ بحران کے خاتمے میں مدد کی جائے اور عوام کو فوری ریلیف فراہم کیا جائے۔
انہوں نے کہا کہ اسی کے ساتھ آزاد جموں و کشمیر میں جلد از جلد معمولاتِ زندگی بحال کروانا بھی میری ترجیح ہے۔ بلاول نے لکھا کہ ’میں اس بات کا خیرمقدم کرتا ہوں کہ انہوں نے مجوزہ کمیشن کو آگے بڑھنے کے ایک ممکنہ ادارہ جاتی راستے کے طور پر قبول کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ اس کمیشن کی توثیق اب آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی بھی کرچکی ہے جس کا میں بغور جائزہ لوں گا۔
انہوں نے کہا کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے جواب موصول ہونے کے بعد اب میں آزاد جموں و کشمیر کے وزیراعظم سے بھی مشاورت کروں گا جس پر وہ وفاقی حکومت اور دیگر متعلقہ فریقین سے ابتدائی رائے حاصل کریں گے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ کیا کسی متفقہ تجویز کو آگے بڑھانے کے لیے مشترکہ بنیاد موجود ہے یا نہیں ہے۔