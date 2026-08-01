پی سی بی چیئرمین کرکٹ کے فروغ کیلیے یونس خان کی خدمات سے استفادہ حاصل کریں، سابق کپتان راشد لطیف

یونس خان کرکٹ اکیڈمی سے شہر میں کھیل کو دوام ملے گا، یونس خان جیسے عظیم کرکٹرز برسوں میں پیدا ہوتے ہیں

ویب ڈیسک August 01, 2026
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پاکستان کے سابق ٹیسٹ کپتان وکٹ کیپر بیٹر راشد لطیف نے کہا ہے کہ پاکستان کرکٹ کو بہتر راستے پر چلانے کی ضرورت ہے،پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی کرکٹ کے فروغ کے لیے سابق ٹیسٹ کپتان یونس خان کی خدمات سے استفادہ حاصل کریں۔

 کے ایچ اے لیجنڈ ارینا،گلشن اقبال میں یونس خان کرکٹ اکیڈمی کی افتتاحی تقریب کے موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے راشد لطیف نے کہا کہ اب ایسے حالات نہیں کہ کراچی کا کھلاڑی کرکٹ کھیلے،ایک زمانے میں پاکستان کرکٹ ٹیم میں بیشتر کھلاڑیوں کا تعلق کراچی سے ہوتا تھا۔

ان کا کہنا تھا کہ کراچی کے مضافاتی علاقے ملیر نے لاتعداد کرکٹرز پیدا کیے جن میں خرم منظور، سعید انور اور عاصم کمال اور میں خود شامل ہوں، یونس خان کاتعلق بھی ملیر سے رہا ہے۔

 راشد لطیف نے کہا کہ یونس خان کے ہمراہی کرکٹرز پاکستان کرکٹ بورڈ میں ملازمتیں تلاش کر رہے ہیں لیکن یونس خان کرکٹ کی خدمت میں مصروف ہیں۔

یونس خان کرکٹ اکیڈمی سے شہر میں کھیل کو دوام ملے گا، یونس خان جیسے عظیم کرکٹرز برسوں میں پیدا ہوتے ہیں، ان کے 10 ہزار رنز اور 34 سینچریز کا عظیم کارنامہ ٹوٹنا مشکل ہے۔
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