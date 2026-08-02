پاک امریکا اقتصادی تعاون میں نئی پیش رفت، امریکی وفد کا کراچی میں سرمایہ کاری مواقع کا جائزہ

امریکی وفد نے پاکستان کے بہتر سرمایہ کاری ماحول اور مختلف شعبوں میں کاروباری مواقع میں دلچسپی کا اظہار کیا

ویب ڈیسک August 02, 2026
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کراچی:

ایس آئی ایف سی کی معاونت سے اعلیٰ سطحی امریکی کاروباری وفد نے کراچی کا دو روزہ دورہ کیا اور اپنے دورے کے دوسرے دن وفد نے صوبائی وزراء سے ملاقات کی اور اہم سرمایہ کاری مواقع کا جائزہ لیا۔

ملاقات میں بن قاسم انڈسٹریل پارک، کراچی انڈسٹریل پارک اور دیگر منصوبوں میں سرمایہ کاری پر گفتگو کی۔

امریکی وفد کو سندھ بزنس ون اسٹاپ شاپ، کیٹی بندر پورٹ، این ای ڈی ٹیک پارک اور مجوزہ سندھ انٹرنیشنل فنانشل سینٹر سے متعلق بھی بریفنگ دی گئی۔

پاکستان بزنس کونسل کے ساتھ ملاقات میں کیپٹل مارکیٹس، زراعت، ٹیکسٹائل، توانائی، معدنیات، صحت اور دیگر شعبہ جات میں سرمایہ کاری کے امکانات پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔

امریکی وفد نے پاکستان کے بہتر سرمایہ کاری ماحول اور مختلف شعبوں میں کاروباری مواقع میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ کاروباری رہنماؤں نے سرمایہ کاروں کے اعتماد، پالیسی تسلسل اور کاروبار آسان بنانے کے لیے ایس آئی ایف سی کے کردار کو سراہا۔

ایس آئی ایف سی کی سہولت کاری سے پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع، کاروباری اعتماد اور پاک امریکہ معاشی تعاون مزید مضبوط ہو رہا ہے۔
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