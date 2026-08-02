غزہ میں 136 گھنٹے طویل ریسکیو آپریشن کے بعد ایک ہی خاندان کی 112 لاشیں ملبے سے برآمد

ریسکیو آپریشن کے نگران کرنل محمد ابو دان نے کہا کہ خدشہ ہے کہ مزید 157 لاشیں اب بھی ملبے تلے دبی ہوئی ہیں

ویب ڈیسک August 02, 2026
facebook whatsup

غزہ کی شہری دفاعی ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ جنوبی علاقے صبرہ میں ایک طویل امدادی کارروائی کے بعد ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے 112 افراد کی لاشیں اور انسانی باقیات ملبے سے نکال لی گئی ہیں۔

شہری دفاع کے ترجمان کے مطابق امدادی ٹیموں نے تقریباً دو ہفتے قبل الحساینۃ خاندان کے رہائشی بلاک میں سرچ آپریشن شروع کیا تھا۔ ان کے مطابق یہ رہائشی عمارت اسرائیلی حملے میں مکمل طور پر تباہ ہو گئی تھی۔

ترجمان نے بتایا کہ امدادی کارکنوں نے 136 گھنٹے مسلسل کام کرتے ہوئے ملبے سے 112 لاشیں اور باقیات برآمد کیں۔ شہری دفاع کے مطابق ان میں 40 بچے، 38 خواتین اور 7 معذور افراد بھی شامل ہیں۔

ریسکیو آپریشن کے نگران کرنل محمد ابو دان نے کہا کہ خدشہ ہے کہ مزید 157 لاشیں اب بھی ملبے تلے دبی ہوئی ہیں، تاہم محدود وسائل اور بھاری مشینری کی عدم دستیابی کے باعث انہیں ابھی تک نکالا نہیں جا سکا۔

انہوں نے بتایا کہ امدادی ٹیموں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کئی مقامات پر کارکنوں نے اپنے ہاتھوں سے ملبہ ہٹا کر لاشوں تک رسائی حاصل کی۔

کرنل محمد ابو دان کے مطابق بعض لاشیں کنکریٹ اور سریے کے نیچے بری طرح دبی ہوئی تھیں، جبکہ کئی انسانی باقیات شدید تباہی کے باعث شناخت کے قابل نہیں رہیں۔

انہوں نے عالمی اداروں اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے مطالبہ کیا کہ غزہ میں بھاری مشینری، ریسکیو آلات اور انسانی امداد کی فراہمی کے لیے اقدامات کیے جائیں تاکہ ملبے تلے دبے دیگر افراد کی تلاش کا عمل جاری رکھا جا سکے۔

خبر لکھے جانے تک اسرائیلی حکام کی جانب سے شہری دفاع کی جانب سے پیش کیے گئے ان دعوؤں پر کوئی باضابطہ ردعمل سامنے نہیں آیا، جبکہ ان اعداد و شمار کی آزاد ذرائع سے تصدیق بھی نہیں ہو سکی۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

ایران توانائی کی تنصیبات پر حملوں کی صورت میں کس کس ملک کو نشانہ بناسکتا ہے؟ نام سامنے آگئے

Express News

ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر کی انفرااسٹرکچر پر حملوں کے خلاف سخت جواب کی دھمکی

Express News

اگر مزید جہازنہیں بھیجاگیا تو اسرائیل کے بجائے امریکی دفاع کے انتخاب پر مجبور ہوں گے، امریکی جنرل

Express News

امریکا نے مشرق وسطیٰ میں اپنے شہریوں کو محتاط اور انخلا کیلئے تیار رہنے کا انتباہ جاری کردیا

Express News

حوثیوں نے 8 سعودی جہازوں کو واپس جانے پر مجبور کردیا، بحیرہ احمر میں کشیدگی

Express News

عمان کے ساحل کے قریب آئل ٹینکر کے نزدیک دھماکا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو