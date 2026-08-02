دشمن کی ہر دھمکی کو حقیقی سمجھتے ہیں، فوجی تیاری مزید بڑھائیں گے, ایران کا دوٹوک مؤقف

ایران کے قائم مقام وزیر دفاع مجید ابن الرضا نے کہا ہے کہ ایران اپنے مخالف ممالک کی جانب سے دی جانے والی ہر دھمکی کو حقیقی اور قابلِ اعتبار سمجھتا ہے، خواہ وہ نفسیاتی دباؤ یا جنگی پروپیگنڈے کا حصہ ہی کیوں نہ ہو۔
ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق مجید ابن الرضا نے اپنے بیان میں کہا کہ ایران کسی بھی ممکنہ خطرے کو معمولی نہیں سمجھتا اور ہر قسم کی دھمکی کو سنجیدگی سے لیتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ایران نہ تو کسی خطرے سے غافل ہوگا اور نہ ہی خاموش تماشائی بن کر بیٹھے گا۔ ان کے مطابق ملک کی مسلح افواج ہر ممکن صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل تیاری رکھتی ہیں۔
قائم مقام وزیر دفاع نے مزید کہا کہ ایران ہر دھمکی کو اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مزید مضبوط بنانے، فوجی تیاری بڑھانے، دفاعی حکمت عملی بہتر بنانے اور دشمن کے خلاف مؤثر بازدار قوت قائم رکھنے کے لیے استعمال کرے گا۔
انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ایران اپنی فوجی صلاحیتوں میں مسلسل اضافہ جاری رکھے گا تاکہ کسی بھی بیرونی جارحیت یا ممکنہ حملے کا بھرپور جواب دیا جا سکے۔
یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب مشرق وسطیٰ میں کشیدگی برقرار ہے اور ایران، امریکا اور اس کے اتحادیوں کے درمیان بیانات اور فوجی سرگرمیوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔
تجزیہ کاروں کے مطابق ایران کے تازہ بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ تہران موجودہ علاقائی صورتحال کے پیش نظر اپنی دفاعی تیاریوں اور عسکری حکمت عملی کو مزید مضبوط بنانے پر توجہ دے رہا ہے۔