غزہ میں اسرائیل کا تازہ حملہ، 9 شہید، 18 فلسطینی گرفتار

اسرائیلی حکام نے بیت جالا قصبے میں تین فلسطینیوں کو اپنے مکانات مسمار کرنے کا حکم بھی دیا

ویب ڈیسک August 02, 2026
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غزہ کی پٹی میں اسرائیلی قابض فوج کے تازہ حملوں میں 9 فلسطینی ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے جبکہ اسرائیلی فورسز نے مغربی کنارے میں چھاپہ مارا اور 18 فلسطینی گرفتار کرلیے۔

فلسطینی خبر رساں ایجنسی وفا نے اطلاع دی کہ غزہ شہر کے شمال مغرب میں شیخ رضوان محلے میں اسرائیلی ڈرون نے لوگوں کے ایک گروپ کو نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں دو فلسطینی ہلاک اور متعدد زخمی ہوگئے۔ وسطی غزہ کے علاقے دیر البلاح میں ایک الگ ڈرون حملے میں ایک فلسطینی ہلاک اور دو زخمی ہو گئے۔

خان یونس کے شمال مغرب میں القارا کے علاقے المواسی میں اسرائیلی حملے میں ایک اپارٹمنٹ کو نشانہ بنانے کے بعد ایک بچے سمیت تین فلسطینی ہلاک ہو گئے۔

غزہ شہر کے الصابرہ محلے میں، اسرائیلی حملے میں ایک فلسطینی ہلاک اور متعدد زخمی ہوگئے جب کہ شہر کے جنوب مغرب میں تل الحوا محلے میں ایک مکان کو نشانہ بنانے والے فضائی حملے میں مزید دو فلسطینی مارے گئے۔

وفا نے رپورٹ کیا کہ اسرائیلی گولہ باری نے دیر البلاح میں الاقصی شہداء ہسپتال میں ادویات اور طبی سامان پر مشتمل ایک گودام کو بھی تباہ کر دیا، جس سے اس سہولت اور قریبی خیموں کو بہت نقصان پہنچا۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج نے متعدد علاقوں میں چھاپوں کے دوران 18 فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا۔

فلسطینی میڈیا کے مطابق صوبہ ہیبرون کے علاقے مسافر یتہ کے گاؤں خشم الدراج سے 11 فلسطینی کارکنوں کو اسرائیلی فورسز نے تعاقب اور ان پر حملہ کرنے کے بعد حراست میں لیا۔

اسرائیلی فورسز نے صوبہ نابلس میں عینابس، برقعہ اور اسیرا الشمالیہ کے قصبوں اور دیہاتوں میں بھی چھاپے مارے، متعدد فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا اور ایک مکان کو عارضی فیلڈ تفتیشی مرکز میں تبدیل کر دیا۔

بیت لحم کے مغرب میں وادی فوکن، کنٹینر فوجی چوکی اور طوباس کے جنوب مشرق میں تممون قصبے سے مزید تین فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا، جن میں دو بچے بھی شامل ہیں۔
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