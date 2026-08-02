کویت کا جولائی میں خام تیل کی پیداوار میں نمایاں اضافہ، یومیہ تقریباً 20 لاکھ بیرل تک پہنچ گئی

کویت نے جولائی کے دوران خام تیل کی یومیہ پیداوار میں نمایاں اضافہ کرتے ہوئے اسے تقریباً 19 لاکھ 71 ہزار بیرل یومیہ تک پہنچا دیا ہے۔
خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق معاملے سے واقف ایک ذریعے نے بتایا کہ جون میں کویت کی اوسط یومیہ پیداوار تقریباً 16 لاکھ 50 ہزار بیرل تھی، جو جولائی میں بڑھ کر 19 لاکھ 71 ہزار بیرل یومیہ ہو گئی۔
اعداد و شمار کے مطابق ایک ہی ماہ میں کویت کی تیل پیداوار میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جسے عالمی توانائی کی منڈی کے لیے اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔
رپورٹ کے مطابق سرکاری آئل کمپنی کویت پیٹرولیم کارپوریشن سے اس حوالے سے مؤقف لینے کی کوشش کی گئی، تاہم خبر جاری ہونے تک کمپنی کے ترجمان کی جانب سے کوئی باضابطہ تبصرہ سامنے نہیں آیا۔
توانائی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ کویت کی پیداوار میں اضافے کا مقصد عالمی منڈی میں خام تیل کی رسد کو بہتر بنانا اور توانائی کی طلب پوری کرنے میں کردار ادا کرنا ہو سکتا ہے۔
تجزیہ کاروں کے مطابق مشرق وسطیٰ میں جاری جغرافیائی کشیدگی، اوپیک پلس کی پالیسی اور عالمی طلب و رسد کی صورتحال کے باعث خلیجی ممالک کی تیل پیداوار پر عالمی منڈی کی گہری نظر ہے۔ ایسے میں کویت کی پیداوار میں اضافہ تیل کی قیمتوں اور توانائی کی تجارت پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔