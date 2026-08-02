پاک افغان تجارت 10 ماہ سے معطل، لنڈیکوتل بازار میں احتجاجی جلسہ

تجارت کی بندش سے خیبرپختونخوا کی معیشت تباہ ہوگئی، لاکھوں لوگ بے روزگار ہوگئے، دہشت گردی بھی ختم نہ ہوئی، مقررین

ابوذر آفریدی August 02, 2026
facebook whatsup
خیبر:

پاک افغان تجارت گزشتہ 10 ماہ سے معطل رہنے کے سبب لنڈیکوتل بازار میں احتجاجی جلسہ ہوا جس میں تاجروں، مزدوروں اور سیاسی پارٹیوں کے کارکنوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔

مقررین نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاک افغان تجارت بند ہونے سے صوبہ خیبرپختونخوا کی معیشت تباہ ہوگئی، صوبے کی صنعت کو خصوصاً اور ملکی صنعت عمومی طور پر نقصان پہنچا ہے، پاک افغان تجارت بند ہونے سے بالواسطہ اور بلا واسطہ لاکھوں افراد بے روزگار ہوچکے ہیں، تجارتی گزرگاہیں بند کرکے دہشت گردی پر قابو پانے کے حکومتی اہداف بھی حاصل نہ ہوسکے۔

مقررین نے کہا کہ بڑے پیمانے پر بے روزگاری سے امن وامان پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں، بڑے پیمانے پر بے روزگاری سے صوبہ خیبرپختونخوا اور ضم اضلاع میں بے چینی پائی جاتی ہے، ملکی خزانہ اربوں روپے محصولات سے محروم ہوگیا، تجارتی گزرگاہیں بند ہونے سے صرف افغانستان نہیں بلکہ سنٹرل ایشیاء تک رسائی معطل ہوگئی ہے۔

مقررین نے کہا کہ اس وقت وطن عزیز تجارت سرگرمیوں کے حوالے سے چاروں طرف محصور ہے، پاک افغان تجارتی گزرگاہیں  کھول کر تجارت کو فوری طور پر بحال کیا جائے، 12 اکتوبر 2025ء کو پاک افغان کشیدگی کے باعث  تمام تجارتی گزرگاہیں ہرقسم آمدورفت کے لیے بند ہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

محسن نقوی سسٹم کی تبدیلی کا آغاز نیشنل ایکشن پلان اور اپنی وزارت سے کریں، خواجہ آصف

Express News

پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کا تاریخی اقدام، بحری سلامتی کے جدید نظام کا آغاز ہوگیا

Express News

ہنگو چیک پوسٹ حملے کی تحقیقاتی رپورٹ سامنے آگئی، اہم انکشافات

Express News

خیبرپختونخوا؛ دہشتگردی کے خلاف جنگ، 25 سال میں 2396 پولیس اہلکار شہید، 2025 میں 235 شہادتیں ہوئیں

Express News

مصالحتی کمیشن کے قیام کی پیشکش پر کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے مثبت جواب دیا ہے، بلاول بھٹو

Express News

اسلام آباد آنے والی پی آئی اے کی پرواز میں ہنگامہ آرائی، 7 مسافر دبئی میں گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو