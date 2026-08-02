امریکی سینٹرل کمانڈ (سینٹکام) نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے خلاف جاری ناکا بندی کے دوران 35 تجارتی جہازوں کو روک کر رخ موڑ دیا گیا ہے۔
سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں سینٹکام نے کہا کہ فوج کی جانب سے ایران پر گزشتہ ماہ دوبارہ نافذ کی گئی بحری ناکہ بندی پر مسلسل عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔
بیان میں کہا گیا کہ امریکی فوج نے اب تک35 تجارتی جہازوں کا رخ موڑ دیا ہے اور دو جہازوں کو ناکارہ بنا دیا گیا، اسی طرح دو جہازوں کے اندر داخل ہو کر تلاشی لی گئی یا کنٹرول حاصل کیا جاچکا ہے۔
قبل ازیں ایران نے آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے منصوبے سے متعلق زیر گردش خبروں کی تردید کی تھی اور واضح کیا کہ آبنائے ہرمز کے حوالے سے موجودہ پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔
بیان میں کہا گیا تھا کہ آبنائے ہرمز ایک اہم اور اسٹریٹجک بحری گزرگاہ ہے، جس پر ایران کا کنٹرول قائم ہے اور اس میں کسی قسم کی نئی پیش رفت نہیں ہوئی اور نہ ہی کسی قسم کی تبدیلی کا فیصلہ نہیں کیا گیا۔