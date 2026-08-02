دشمن کا معاہدوں پر پابندی کیلئے مجبور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ایرانی صدر

میرا ماننا ہے کہ یہ مفاہمتی یادداشت مستقبل میں ہماری خارجہ پالیسی کا مرکزی محور رہے گا، مسعود پزشکیان

ویب ڈیسک August 02, 2026
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فوٹو: فائل

ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دشمن کو اپنے دستخط کیے ہوئے معاہدے پر پابندی کے لیے مجبور ہو جائے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ جس معاہدے پر دستخط کیا گیا تھا وہ شوریٰ کونسل کے اراکین کی مشترکہ دانش کا نتیجہ ہے اور تمام اراکین نے اس پر اتفاق کرتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ میرا ماننا ہے کہ یہ مفاہمتی یادداشت مستقبل میں ہماری خارجہ پالیسی کا مرکزی محور رہے گا۔

ایرانی صدر نے کہا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دشمن کو مجبور کریں کہ وہ اس معاہدے کی پابندی پر قائم رہے، جس پر اس نے دستخط کیا ہے۔

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انہوں نے کہا کہ ملک، خطے اور ہمارے اتحادیوں کی سلامتی اس مفاہمتی یاد داشت سے مزید مضبوط ہوگی۔

قبل ازیں ایران کی پارلیمنٹ کے رکن حسن قشقاوی نے کہا تھا کہ 14 نکاتی اسلام آباد مفاہمتی یاد داشت کی بحالی کے لیے کوششیں جاری ہیں اور خاص طور پر ثالثوں کی جانب سے کوششیں کی جا رہی ہیں۔

انہوں نے کہا کہ اس وقت اصل مسئلہ بلکہ پورے معاملے کی کنجی آبنائے ہرمز کا معاملہ ہے اور اس حوالے سے تبادلہ خیال ہو رہا ہے، تجاویز پر مسلسل تبادلہ خیال اور گفتگو جاری ہے۔
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