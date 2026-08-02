ہم کیوں مرتے ہیں؟ وجود، فنا اور معنی کی سائنسی و فکری تعبیر

انسانی وجود کا سب سے قدیم اور گہرا سوال یہی رہا ہے کہ ہم کیوں مرتے ہیں۔ یہ سوال بظاہر سادہ ہے مگر اس کے اندر حیات، وقت، جسم، شعور اور کائنات کے بنیادی اصول پوشیدہ ہیں۔ جب ہم زندگی کو سائنسی زاویے سے دیکھتے ہیں تو واضح ہوتا ہے کہ جاندار نظام دراصل ایک نہایت پیچیدہ مگر عارضی توازن کا نام ہے۔
ہمارے جسم کے کھربوں خلیات مسلسل پیدا ہو رہے ہیں، کام کر رہے ہیں اور مر رہے ہیں۔ یہی تسلسل ہمیں زندہ رکھتا ہے، مگر یہی عمل بالآخر ہمیں موت کی طرف لے جاتا ہے۔ حیاتیات کے مطابق زندگی دراصل ایک منظم بے ترتیبی کے خلاف جدوجہد ہے؛ یعنی ہمارا جسم مسلسل اس رجحان کے خلاف لڑ رہا ہوتا ہے جسے طبیعیات میں اینٹروپی کہا جاتا ہے۔ اینٹروپی کا مطلب ہے کہ ہر نظام وقت کے ساتھ بے ترتیب ہوتا جاتا ہے، اور یہی اصول زندگی پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ ہمارے خلیات ڈی این اے کی مدد سے خود کو مرمت کرتے ہیں، مگر ہر مرمت کامل نہیں ہوتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ معمولی غلطیاں جمع ہوتی جاتی ہیں، جو بڑھاپے اور بیماریوں کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں۔ یہی وہ بنیادی سائنسی حقیقت ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ موت کوئی حادثہ نہیں بلکہ ایک ناگزیر حیاتیاتی نتیجہ ہے۔
جب ہم انسانی جسم کی باریکیوں میں اترتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہر خلیہ ایک محدود عمر رکھتا ہے۔ خلیات کی تقسیم کا ایک خاص حد ہوتی ہے جسے ہے فلیک حد کہا جاتا ہے۔ اس حد کے بعد خلیہ مزید تقسیم نہیں کر سکتا اور بالآخر مر جاتا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ ٹیلو میر نامی ساخت ہے جو کروموسوم کے سروں پر موجود ہوتی ہے۔ ہر بار جب خلیہ تقسیم ہوتا ہے تو یہ ٹیلو میر تھوڑا سا چھوٹا ہو جاتا ہے۔ جب یہ بہت زیادہ مختصر ہو جائے تو خلیہ مزید تقسیم کے قابل نہیں رہتا۔ اس عمل کو خلیاتی بڑھاپا یا سینی سینس کہا جاتا ہے۔ یہ نہ صرف خلیات کی کارکردگی کو متاثر کرتا ہے بلکہ اردگرد کے خلیات کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، جس سے جسمانی نظام بتدریج کمزور ہوتا جاتا ہے۔
بڑھاپے کے ساتھ ساتھ جسم میں آکسیڈیٹو اسٹریس بھی بڑھتا ہے، جو فری ریڈیکلز کے باعث پیدا ہوتا ہے۔ یہ فری ریڈیکلز خلیاتی ڈھانچے، پروٹینز اور ڈی این اے کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اگرچہ جسم کے پاس اینٹی آکسیڈنٹ دفاعی نظام موجود ہوتا ہے، مگر وقت کے ساتھ یہ نظام بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ نتیجتاً نقصان جمع ہوتا جاتا ہے اور مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں جیسے دل کی بیماریاں، کینسر اور نیوروڈیجینریٹو عوارض۔ اس طرح موت ایک واحد سبب کا نتیجہ نہیں بلکہ کئی پیچیدہ حیاتیاتی عوامل کے مجموعے کا آخری مرحلہ ہے۔
زندگی کی اس عارضی فطرت کو سمجھنے کے لیے ہمیں ارتقائی نظریے کو بھی مدنظر رکھنا پڑتا ہے۔ ارتقا کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو فطرت کا اصل مقصد بقا نہیں بلکہ تولید ہے۔ یعنی جاندار اس حد تک زندہ رہتا ہے کہ وہ اپنی نسل کو آگے منتقل کر سکے۔ اس کے بعد اس کی بقا کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قدرتی انتخاب نے ایسے نظام زیادہ مضبوط بنائے ہیں جو جوانی میں کارآمد ہوں، جبکہ بڑھاپے کے نظام نسبتاً کمزور رہ گئے ہیں۔ اس تصور کو اینٹاگونسٹک پلیوٹروپی کہا جاتا ہے، جس کے مطابق کچھ جینز جوانی میں فائدہ دیتے ہیں مگر بڑھاپے میں نقصان دہ ہو جاتے ہیں۔
انسانی شعور اس حیاتیاتی حقیقت کو مزید پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ ہم نہ صرف مرتے ہیں بلکہ ہمیں اپنی موت کا شعور بھی ہوتا ہے۔ یہی شعور ہمیں فلسفے، مذہب اور سائنس کی طرف لے جاتا ہے۔ موت کا ادراک ہمیں اپنی زندگی کو معنی دینے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر موت نہ ہوتی تو شاید زندگی کی قدر بھی نہ ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے مفکرین نے موت کو زندگی کا لازمی جزو قرار دیا ہے، نہ کہ اس کا خاتمہ۔
یہ پہلا زاویہ ہمیں بتاتا ہے کہ موت دراصل ایک سائنسی ناگزیر حقیقت ہے، جو خلیاتی سطح سے لے کر کائناتی اصولوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ نہ تو محض ایک حادثہ ہے اور نہ ہی صرف بیماری کا نتیجہ، بلکہ ایک طویل اور پیچیدہ حیاتیاتی عمل کا منطقی انجام ہے جو زندگی کے آغاز کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔
جب ہم زندگی اور موت کے درمیان تعلق کو مزید گہرائی سے دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بڑھاپا دراصل موت کی طرف ایک تدریجی سفر ہے، نہ کہ ایک الگ مرحلہ۔ بڑھاپا کوئی بیماری نہیں بلکہ جسمانی نظاموں کی مجموعی کمزوری کا نام ہے۔ یہ کمزوری مختلف سطحوں پر ظاہر ہوتی ہے، جیسے کہ خلیاتی سطح پر نقص، ٹشوز کی خرابی، اور اعضا کی کارکردگی میں کمی۔ مثال کے طور پر، دل کی پمپنگ کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، پھیپھڑوں کی گیسوں کے تبادلے کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے، اور دماغی خلیات آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتے ہیں۔ یہ تمام عوامل مل کر جسم کو اس نہج پر لے آتے ہیں جہاں وہ بیرونی یا اندرونی دباؤ کو برداشت کرنے کے قابل نہیں رہتا۔
بڑھاپے کی ایک اہم خصوصیت جسم میں ہومیوستیسس کا بگڑنا ہے۔ ہومیوستیسس وہ صلاحیت ہے جس کے ذریعے جسم اپنے اندرونی ماحول کو مستحکم رکھتا ہے۔ جوانی میں یہ نظام انتہائی مؤثر ہوتا ہے، مگر وقت کے ساتھ اس کی کارکردگی کمزور ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر، جسم کا درجہ حرارت کنٹرول کرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے، بلڈ شوگر کا توازن بگڑتا ہے، اور مدافعتی نظام کمزور ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بوڑھے افراد بیماریوں کا زیادہ شکار ہوتے ہیں اور ان کی صحت یابی کا عمل بھی سست ہوتا ہے۔
مدافعتی نظام کی کم زوری، جسے امیونو سینس کہا جاتا ہے، بڑھاپے کا ایک اہم پہلو ہے۔ اس میں جسم کی بیماریوں کے خلاف لڑنے کی صلاحیت کم ہوجاتی ہے۔ نئے جراثیم کے خلاف ردعمل سست ہو جاتا ہے اور پرانے انفیکشنز دوبارہ فعال ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ، جسم میں دائمی سوزش کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جسے انفلیم ایجنگ کہا جاتا ہے۔ یہ سوزش مختلف بیماریوں جیسے کہ الزائمر، ذیابیطس اور دل کی بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔
دماغی سطح پر بھی بڑھاپا گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ نیورونز کی تعداد میں کمی، نیورل کنیکشنز کا کمزور ہونا، اور نیوروٹرانسمیٹرز کی سطح میں تبدیلیاں ذہنی صلاحیتوں کو متاثر کرتی ہیں۔ یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، فیصلہ سازی کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے، اور بعض صورتوں میں ڈیمنشیا جیسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ تمام عوامل نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی اور جذباتی سطح پر بھی انسان کو موت کے قریب لے جاتے ہیں۔
اگر ہم اس پورے عمل کو ایک نظامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو بڑھاپا دراصل مختلف حیاتیاتی نظاموں کی باہمی ناکامی کا نتیجہ ہے۔ کوئی ایک عضو یا نظام مکمل طور پر ذمہ دار نہیں ہوتا، بلکہ پورا جسم آہستہ آہستہ اپنی ہم آہنگی کھو دیتا ہے۔ یہی ہم آہنگی زندگی کی بنیاد ہے، اور اس کا خاتمہ موت کا پیش خیمہ بنتا ہے۔
یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا بڑھاپے کو روکا جا سکتا ہے؟ جدید سائنس اس سوال پر بھرپور تحقیق کر رہی ہے۔ کیلورک رسٹرکشن، جینیاتی تبدیلیاں، اور اینٹی ایجنگ ادویات جیسے طریقے زیرِ مطالعہ ہیں۔ کچھ تجربات میں یہ دیکھا گیا ہے کہ مخصوص جانداروں کی عمر میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، مگر انسانوں میں یہ ابھی تک محدود سطح پر ہی ممکن ہوا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انسانی جسم انتہائی پیچیدہ ہے اور اس میں مداخلت کے غیر متوقع نتائج ہو سکتے ہیں۔
بڑھاپے اور موت کے اس تعلق کو سمجھنا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زندگی ایک مسلسل تبدیلی کا عمل ہے۔ یہ ہمیں اپنی صحت، طرزِ زندگی اور ماحول کے بارے میں سنجیدہ ہونے پر مجبور کرتا ہے۔ اگرچہ ہم موت کو روک نہیں سکتے، مگر ہم اس کے عمل کو سست کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کے معیار کو بہتر بنا سکتے ہیں۔
جب ہم موت کے حیاتیاتی اور فزیولوجیکل پہلوؤں کو سمجھ لیتے ہیں تو اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے کائناتی اور طبیعیاتی تناظر کو دیکھیں۔ کائنات کے بنیادی اصول ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہر چیز، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان، وقت کے ساتھ تبدیلی اور زوال کا شکار ہوتی ہے۔ ستارے پیدا ہوتے ہیں، جلتے ہیں اور آخرکار بجھ جاتے ہیں۔ کہکشائیں بنتی ہیں اور ٹوٹتی ہیں۔ اسی طرح زندگی بھی ایک عارضی مظہر ہے جو مخصوص حالات میں جنم لیتی ہے اور وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔
طبیعیات کا دوسرا قانون حرارت، یعنی تھرموڈائنامکس کا دوسرا قانون، اس عمل کو سمجھنے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے مطابق کائنات میں اینٹروپی ہمیشہ بڑھتی ہے۔ زندگی دراصل اس بڑھتی ہوئی اینٹروپی کے خلاف ایک عارضی مزاحمت ہے۔ ہمارا جسم توانائی استعمال کر کے ترتیب کو برقرار رکھتا ہے، مگر یہ عمل ہمیشہ کے لیے جاری نہیں رہ سکتا۔ بالآخر توانائی کی دستیابی، نظام کی کارکردگی، اور ماحول کے اثرات اس ترتیب کو توڑ دیتے ہیں، اور یہی موت ہے۔
یہ کائناتی تناظر ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ موت کوئی غیر فطری چیز نہیں بلکہ کائنات کے عمومی اصولوں کا حصہ ہے۔ اگر موت نہ ہوتی تو نئی زندگی کے لیے جگہ نہ بنتی۔ ماحولیاتی نظاموں میں توازن برقرار رکھنے کے لیے بھی موت ضروری ہے۔ یہ وسائل کی تقسیم کو ممکن بناتی ہے اور ارتقا کے عمل کو جاری رکھتی ہے۔
انسانی سطح پر، موت کا یہ ادراک ہمیں ایک منفرد مقام دیتا ہے۔ ہم واحد جاندار ہیں جو اپنی موت کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، اس پر سوال اٹھا سکتے ہیں، اور اس کے معنی تلاش کر سکتے ہیں۔ یہی صلاحیت ہمیں فلسفہ، ادب اور مذہب کی طرف لے جاتی ہے۔ موت کا خوف ہمیں تحفظ کے اقدامات کرنے پر مجبور کرتا ہے، جب کہ اس کا شعور ہمیں اپنی زندگی کو بامعنی بنانے کی ترغیب دیتا ہے۔
جدید سائنس نے موت کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر قابو پانے کی کوششیں بھی شروع کر دی ہیں۔ کرائیونکس، مصنوعی اعضاء، جین تھراپی، اور مصنوعی ذہانت جیسے شعبے اس بات کی کھوج میں ہیں کہ آیا انسانی زندگی کو غیر معینہ مدت تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ مگر یہ سوال ابھی تک کھلا ہے کہ کیا لامحدود زندگی ممکن ہے، اور اگر ممکن ہو بھی تو کیا یہ مطلوب ہے؟ کیونکہ زندگی کی خوبصورتی شاید اسی میں ہے کہ یہ محدود ہے۔
موت کا کائناتی اور سائنسی مطالعہ ہمیں عاجزی سکھاتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم کائنات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہیں، اور ہماری زندگی ایک مختصر لمحہ ہے۔ مگر یہی لمحہ ہمیں شعور، تجربہ اور معنی دیتا ہے، جو شاید کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ آخرکار، جب ہم حیات، بڑھاپا اور موت کے تمام پہلوؤں کو یکجا کرتے ہیں تو ہمیں ایک جامع تصویر نظر آتی ہے جس میں زندگی ایک مسلسل جدوجہد، ایک عارضی توازن، اور ایک معنی خیز تجربہ ہے۔ موت اس کا اختتام نہیں بلکہ اس کا لازمی جزو ہے۔ یہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ وقت محدود ہے، اور اسی محدودیت میں زندگی کی اصل قدر پوشیدہ ہے۔ جب ہم حیات کے تسلسل کو گہرائی سے دیکھتے ہیں تو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ بڑھاپا محض وقت گزرنے کا نام نہیں بلکہ حیاتیاتی نظاموں کی تدریجی بے ترتیبی اور کارکردگی میں کمی کا پیچیدہ عمل ہے۔ انسانی جسم ایک مربوط اور ہم آہنگ نظام کے طور پر کام کرتا ہے، جہاں ہر خلیہ، ہر عضو اور ہر حیاتیاتی راستہ ایک دوسرے سے جڑا ہوتا ہے۔ جوانی میں یہ نظام نہایت مؤثر، لچکدار اور خود کو درست کرنے کی صلاحیت سے بھرپور ہوتا ہے، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، یہ صلاحیتیں آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگتی ہیں۔ یہی کمی بڑھاپے کی بنیاد ہے، اور یہی ہمیں موت کے قریب لے جاتی ہے۔ بڑھاپے کی تفہیم کے لیے ہمیں سب سے پہلے خلیاتی سطح پر ہونے والی تبدیلیوں کو سمجھنا ہوگا۔ انسانی جسم میں خلیات مسلسل تقسیم ہو کر نئے خلیات پیدا کرتے ہیں تاکہ پرانے یا خراب خلیات کی جگہ لی جا سکے۔ مگر یہ تقسیم ایک لامحدود عمل نہیں۔ ہر خلیہ ایک خاص تعداد میں ہی تقسیم ہوسکتا ہے، اور اس حد کے بعد وہ یا تو غیرفعال ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے۔ اس حالت کو خلیاتی سینی سینس کہا جاتا ہے۔ ایسے خلیات نہ صرف اپنی کارکردگی کھو دیتے ہیں بلکہ اردگرد کے خلیات کے لیے بھی نقصان دہ کیمیائی سگنلز خارج کرتے ہیں، جس سے پورے ٹشو کی صحت متاثر ہوتی ہے۔
اس کے ساتھ، جسم میں پروٹینز کے معیار میں بھی کمی آتی ہے۔ پروٹینز وہ بنیادی مالیکیولز ہیں جو تقریباً ہر حیاتیاتی عمل میں حصہ لیتے ہیں، جیسے کہ انزائمز، ہارمونز اور ساختی اجزاء۔ جوانی میں جسم خراب یا غلط طریقے سے بننے والے پروٹینز کو مؤثر طریقے سے ختم کر دیتا ہے، مگر بڑھاپے میں یہ نظام کمزور ہو جاتا ہے۔ نتیجتاً خراب پروٹینز جمع ہونے لگتے ہیں، جو خلیات کی کارکردگی کو متاثر کرتے ہیں۔ یہی عمل بعض اعصابی بیماریوں جیسے الزائمر اور پارکنسنز میں بھی دیکھا جاتا ہے، جہاں مخصوص پروٹینز دماغ میں جمع ہو کر نیورونز کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ توانائی کی پیداوار کا نظام بھی بڑھاپے کے ساتھ متاثر ہوتا ہے۔ مائٹوکانڈریا، جو خلیات کے اندر توانائی پیدا کرنے والے مراکز ہوتے ہیں، وقت کے ساتھ کم مؤثر ہوجاتے ہیں۔ ان کی کارکردگی میں کمی نہ صرف توانائی کی فراہمی کو متاثر کرتی ہے بلکہ فری ریڈیکلز کی پیداوار کو بھی بڑھاتی ہے، جو خلیاتی نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ اس طرح ایک منفی چکر شروع ہو جاتا ہے جس میں نقصان مزید نقصان کو جنم دیتا ہے۔ جسمانی سطح پر یہ تمام خلیاتی تبدیلیاں مختلف اعضاء کی کارکردگی میں کمی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں۔ دل کی شریانیں سخت ہو جاتی ہیں، جس سے خون کی روانی متاثر ہوتی ہے۔ پھیپھڑوں کی لچک کم ہوجاتی ہے، جس سے آکسیجن کا تبادلہ کم مؤثر ہو جاتا ہے۔ ہڈیاں کمزور اور بھربھری ہو جاتی ہیں، جس سے فریکچر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ پٹھے سکڑنے لگتے ہیں، جس سے طاقت اور حرکت کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ یہ سب عوامل مل کر جسم کو اس نہج پر لے آتے ہیں جہاں وہ روزمرہ کے معمولات کو بھی مشکل سے انجام دیتا ہے۔
مدافعتی نظام کی کم زوری بڑھاپے کا ایک نہایت اہم پہلو ہے۔ جوانی میں ہمارا مدافعتی نظام نہ صرف نئے جراثیم کو پہچان کر ان کا مقابلہ کرتا ہے بلکہ پرانے انفیکشنز کی یاد بھی رکھتا ہے تاکہ دوبارہ حملے کی صورت میں فوری ردعمل دے سکے۔ مگر بڑھاپے میں یہ نظام سست اور غیر مؤثر ہوجاتا ہے۔ نئے جراثیم کے خلاف ردعمل کم زور ہوتا ہے، ویکسینز کی افادیت کم ہو جاتی ہے، اور جسم میں دائمی سوزش کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ سوزش، جو بظاہر ایک حفاظتی ردعمل ہے، درحقیقت طویل مدت میں نقصان دہ ثابت ہوتی ہے اور مختلف بیماریوں کو جنم دیتی ہے۔ دماغی اور اعصابی نظام بھی اس عمل سے محفوظ نہیں رہتا۔ نیورونز کی تعداد میں کمی، سناپسز کی کمزوری، اور نیوروٹرانسمیٹرز کی سطح میں تبدیلیاں ذہنی صلاحیتوں کو متاثر کرتی ہیں۔ یادداشت میں کمی، سیکھنے کی رفتار میں سستی، اور توجہ میں کمی بڑھاپے کے عام اثرات ہیں۔ بعض افراد میں یہ تبدیلیاں شدید ہو کر ڈیمنشیا جیسی حالت اختیار کر لیتی ہیں، جہاں فرد اپنی شناخت اور یادداشت کھو دیتا ہے۔ یہ نہ صرف فرد بلکہ اس کے خاندان اور معاشرے کے لیے بھی ایک بڑا چیلینج بن جاتا ہے۔ بڑھاپے کے اس پورے عمل کو اگر ایک جامع نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ کسی ایک وجہ کا نتیجہ نہیں بلکہ مختلف حیاتیاتی نظاموں کی باہمی ناکامی کا مجموعہ ہے۔ جسم ایک مربوط اکائی کے طور پر کام کرتا ہے، اور جب اس کے مختلف حصے اپنی ہم آہنگی کھو دیتے ہیں تو پورا نظام متاثر ہوتا ہے۔ یہی ہم آہنگی زندگی کی بنیاد ہے، اور اس کا زوال موت کی طرف ایک ناگزیر قدم ہے۔
یہاں یہ سوال بھی اہم ہے کہ کیا ہم بڑھاپے کے اس عمل کو سست یا تبدیل کرسکتے ہیں۔ جدید تحقیق اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ طرزِ زندگی اس میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ متوازن غذا، باقاعدہ ورزش، ذہنی سرگرمی، اور سماجی روابط نہ صرف زندگی کے معیار کو بہتر بناتے ہیں بلکہ بعض حیاتیاتی عمل کو بھی مثبت طور پر متاثر کرتے ہیں۔ کیلورک رسٹرکشن، یعنی محدود مقدار میں خوراک کا استعمال، بعض تجربات میں عمر میں اضافے سے منسلک پایا گیا ہے۔ اسی طرح بعض ادویات اور جینیاتی تحقیق بھی اس سمت میں پیش رفت کر رہی ہیں، مگر ابھی تک کوئی حتمی حل سامنے نہیں آیا۔
بڑھاپا ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ زندگی ایک مسلسل تبدیلی کا نام ہے۔ یہ ہمیں اپنی حدود کا احساس دلاتا ہے اور ہمیں اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر انداز میں گزاریں۔ اگرچہ ہم وقت کو روک نہیں سکتے، مگر ہم اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر ایک بامعنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہی فہم ہمیں موت کے خوف سے نکل کر زندگی کی قدر کرنے کی طرف لے جاتی ہے، اور یہی وہ شعور ہے جو انسان کو دیگر جانداروں سے ممتاز بناتا ہے۔ جب ہم حیات اور بڑھاپے کے حیاتیاتی و جسمانی پہلوؤں کو سمجھ لیتے ہیں تو اگلا مرحلہ ہمیں اس حقیقت کے زیادہ وسیع تناظر کی طرف لے جاتا ہے، جہاں موت صرف ایک جسمانی واقعہ نہیں رہتی بلکہ کائناتی قوانین، طبیعی اصولوں اور وجودی حقیقتوں کا مظہر بن جاتی ہے۔ یہاں سوال صرف یہ نہیں رہتا کہ ہم کیوں مرتے ہیں، بلکہ یہ بن جاتا ہے کہ ‘‘مرنا’’ خود کائنات کے نظام میں کیا معنی رکھتا ہے۔ اس زاویے سے دیکھا جائے تو زندگی ایک استثنائی کیفیت ہے، جبکہ زوال اور فنا عمومی اصول ہیں۔
کائنات کی بنیادی ساخت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہر شے وقت کے ساتھ تبدیلی کے عمل سے گزرتی ہے۔ ستارے اپنی زندگی کے مختلف مراحل طے کرتے ہیں، گیس کے بادلوں سے جنم لیتے ہیں، کروڑوں اربوں سال تک جلتے ہیں، اور پھر یا تو سفید بونے، نیوٹران ستارے یا بلیک ہول میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہی اصول زندگی پر بھی لاگو ہوتا ہے، فرق صرف پیمانے کا ہے۔ جس طرح ایک ستارہ اپنے ایندھن کے ختم ہونے پر بجھ جاتا ہے، اسی طرح انسانی جسم بھی اپنی توانائی کے نظام، مرمتی صلاحیت اور حیاتیاتی ہم آہنگی کے زوال کے باعث ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں طبیعیات کا دوسرا قانون، یعنی اینٹروپی، مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ اینٹروپی دراصل کسی بھی نظام کی بے ترتیبی کی پیمائش ہے، اور یہ اصول کہتا ہے کہ بند نظاموں میں اینٹروپی ہمیشہ بڑھتی ہے۔ زندگی اس اصول کے خلاف ایک عارضی مزاحمت ہے، جہاں خلیات، ٹشوز اور اعضا ایک منظم ترتیب میں کام کرتے ہیں۔ مگر یہ ترتیب مستقل نہیں رہ سکتی، کیونکہ اسے برقرار رکھنے کے لیے مسلسل توانائی درکار ہوتی ہے۔ جیسے جیسے یہ توانائی کم مؤثر ہوتی جاتی ہے، یا نظام اسے درست طریقے سے استعمال نہیں کر پاتا، ترتیب ٹوٹنے لگتی ہے۔ یہی ٹوٹ پھوٹ بڑھاپے کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے اور آخرکار موت پر منتج ہوتی ہے۔
اگر ہم اس تصور کو مزید وسعت دیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ زندگی دراصل ایک کھلا نظام ہے، جو اپنے ماحول سے توانائی اور مادہ حاصل کر کے خود کو برقرار رکھتا ہے۔ مگر یہ عمل بھی کامل نہیں ہوتا۔ ہر بار جب توانائی کا تبادلہ ہوتا ہے، کچھ توانائی ضائع ہو جاتی ہے، اور یہ ضیاع وقت کے ساتھ جمع ہوتا جاتا ہے۔ یہی جمع شدہ نقصان وہ بنیاد ہے جس پر بڑھاپا اور موت قائم ہیں۔ اس لحاظ سے موت ایک حادثہ نہیں بلکہ کائناتی اصولوں کا منطقی نتیجہ ہے۔ یہ کائناتی نقطہ نظر ہمیں ایک اور اہم حقیقت سے روشناس کراتا ہے، اور وہ ہے توازن۔ قدرتی نظاموں میں توازن برقرار رکھنے کے لیے تخلیق اور فنا دونوں ضروری ہیں۔ اگر صرف تخلیق ہو اور فنا نہ ہو تو نظام بوجھل اور غیر متوازن ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر صرف فنا ہو تو کوئی نیا وجود جنم نہیں لے سکے گا۔ زندگی اور موت کا یہ توازن ہی ارتقا کو ممکن بناتا ہے۔ جب ایک جاندار مرتا ہے تو اس کے اجزاء ماحول میں واپس چلے جاتے ہیں، جہاں وہ نئی زندگی کے لیے خام مواد بن جاتے ہیں۔ اس طرح موت دراصل زندگی کے تسلسل کا ایک ذریعہ ہے، نہ کہ اس کا خاتمہ۔
انسانی سطح پر، یہ حقیقت ایک گہری فکری تبدیلی کا تقاضا کرتی ہے۔ ہم عموماً موت کو ایک اختتام، ایک نقصان، یا ایک المیہ سمجھتے ہیں، مگر سائنسی نقطہ نظر سے یہ ایک تبدیلی ہے، ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقلی۔ جسم کے ایٹمز اور مالیکیولز فنا نہیں ہوتے، بلکہ وہ اپنی شکل بدل لیتے ہیں۔ یہ وہی مادہ ہے جو کبھی ستاروں کے اندر بنا تھا، اور اب ہمارے جسم کا حصہ ہے، اور ہماری موت کے بعد یہ دوبارہ کائنات میں شامل ہو جائے گا۔ یہ تصور ہمیں ایک گہری معنویت بھی دیتا ہے۔ اگر ہم اس حقیقت کو تسلیم کریں کہ ہم کائنات کا حصہ ہیں اور اسی کے قوانین کے تابع ہیں، تو موت کا خوف ایک حد تک کم ہو سکتا ہے۔ یہ ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ ہماری زندگی ایک بڑی تصویر کا حصہ ہے، جہاں ہر وجود کا ایک کردار ہے، چاہے وہ کتنا ہی مختصر کیوں نہ ہو۔
سائنس کی جدید پیش رفت نے اس فہم کو مزید گہرا کیا ہے۔ کوانٹم بایولوجی، کاسمولوجی، اور سسٹمز بایولوجی جیسے شعبے اس بات کی کھوج میں ہیں کہ زندگی اور کائنات کے درمیان تعلق کس حد تک گہرا ہے۔ اگرچہ یہ تحقیقات ابھی ابتدائی مراحل میں ہیں، مگر یہ اشارہ دیتی ہیں کہ زندگی محض ایک اتفاق نہیں بلکہ کائناتی اصولوں کے اندر ایک ممکنہ اور شاید ناگزیر نتیجہ ہے۔ اس کے ساتھ انسان نے ٹیکنالوجی کے ذریعے اس فطری عمل کو چیلنج کرنے کی کوشش بھی شروع کر دی ہے۔ مصنوعی اعضاء ، جین ایڈیٹنگ، اور بایو انجینئرنگ جیسے میدان ہمیں یہ امکان دکھاتے ہیں کہ ہم زندگی کو طول دے سکتے ہیں، بیماریوں کو کم کر سکتے ہیں، اور شاید بڑھاپے کے عمل کو سست کر سکتے ہیں۔ مگر یہ سوال ابھی باقی ہے کہ کیا ہم کائناتی اصولوں سے مکمل طور پر آزاد ہو سکتے ہیں؟ یا ہم صرف ان کی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنی حالت کو بہتر بنا سکتے ہیں؟
یہ تمام بحث ہمیں ایک اہم نتیجے تک لے جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ موت نہ صرف ایک حیاتیاتی حقیقت ہے بلکہ ایک کائناتی اصول بھی ہے۔ یہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی ایک قیمتی اور محدود موقع ہے، جسے ہم شعور، علم اور تجربے کے ذریعے بامعنی بنا سکتے ہیں۔ یہی شعور انسان کو دیگر جانداروں سے ممتاز کرتا ہے، اور یہی وہ قوت ہے جو ہمیں اپنے وجود پر غور کرنے، سوال اٹھانے، اور کائنات میں اپنے مقام کو سمجھنے کی صلاحیت دیتی ہے۔
یوں حیات، بڑھاپا اور موت ایک مسلسل سلسلہ بن جاتے ہیں، جہاں ہر مرحلہ دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ زندگی آغاز ہے، بڑھاپا اس کی تدریجی تبدیلی، اور موت اس کا منطقی انجام۔ مگر اس انجام کے اندر بھی ایک نئی ابتدا پوشیدہ ہے، جو کائنات کے ازلی و ابدی تسلسل کا حصہ ہے۔ جب ہم حیات، بڑھاپا اور موت کے تمام سائنسی، حیاتیاتی اور کائناتی پہلوؤں کو یکجا کر کے دیکھتے ہیں تو ایک ایسی جامع تصویر سامنے آتی ہے جو محض جسمانی حقیقتوں تک محدود نہیں رہتی بلکہ فکری، شعوری اور وجودی معنویت تک پھیل جاتی ہے۔ اس مرحلے پر سوال ‘‘ہم کیوں مرتے ہیں؟’’ اپنی ابتدائی سادگی کھو کر ایک گہرے فہم میں تبدیل ہو جاتا ہے، جہاں موت نہ صرف ایک انجام ہے بلکہ ایک آئینہ بھی ہے، جس میں ہم اپنی زندگی کی حقیقت، اس کی قدر اور اس کے مقصد کو دیکھ سکتے ہیں۔ انسانی شعور اس پورے عمل کا سب سے منفرد اور پیچیدہ پہلو ہے۔ ہم نہ صرف جیتے اور مرتے ہیں بلکہ ہم اپنی زندگی اور موت دونوں کا ادراک بھی رکھتے ہیں۔ یہی ادراک ہمیں دیگر جانداروں سے ممتاز بناتا ہے۔ ایک حیوان بھی بڑھاپے اور موت سے گزرتا ہے، مگر اسے اس کا شعور نہیں ہوتا۔ انسان، اس کے برعکس، اپنی فنا کو جانتا ہے، اس پر غور کرتا ہے، اور اس کے معنی تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی تلاش فلسفے، مذہب، ادب اور سائنس کی بنیاد بنتی ہے۔
موت کا شعور انسانی رویّوں پر گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ نفسیات میں یہ تصور پیش کیا گیا ہے کہ موت کا ادراک انسان کے بہت سے فیصلوں، خواہشات اور خوف کا بنیادی محرک ہے۔ انسان اپنی بقا کو یقینی بنانے کے لیے مختلف راستے اختیار کرتا ہے، جیسے کہ نسل کی افزائش، سماجی شناخت، تخلیقی کام، اور یادگاریں چھوڑنا۔ یہ سب دراصل ایک طرح کی ‘‘علامتی بقا’’ ہے، جہاں انسان اپنی جسمانی موت کے بعد بھی کسی نہ کسی شکل میں باقی رہنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تہذیبیں بنتی ہیں، علم منتقل ہوتا ہے، اور تاریخ محفوظ کی جاتی ہے۔ فکری سطح پر، موت ہمیں ایک اہم سبق دیتی ہے، اور وہ ہے ’’محدودیت کا شعور۔‘‘ جب ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا وقت محدود ہے، تو ہر لمحہ اہم بن جاتا ہے۔ یہی محدودیت زندگی کو معنی دیتی ہے۔ اگر زندگی لامحدود ہوتی تو شاید اس کی قدر بھی ختم ہو جاتی۔ وقت کی کمی ہمیں ترجیحات طے کرنے پر مجبور کرتی ہے، ہمیں یہ سوچنے پر آمادہ کرتی ہے کہ کیا واقعی اہم ہے اور کیا نہیں۔ یہی شعور ہمیں سطحی مصروفیات سے نکال کر گہرے تجربات کی طرف لے جاتا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی نے اس روایتی تصور کو چیلنج بھی کیا ہے۔ آج انسان نہ صرف بیماریوں کا علاج کر رہا ہے بلکہ بڑھاپے کے عمل کو سمجھ کر اسے سست کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ جین ایڈیٹنگ، اسٹیم سیل تھراپی، اور مصنوعی ذہانت جیسے میدان اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ مستقبل میں انسانی عمر کو نمایاں طور پر بڑھایا جا سکتا ہے۔ کچھ مفکرین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید ایک دن ہم ’’حیاتیاتی موت‘‘ پر قابو پا لیں۔ مگر یہاں ایک گہرا سوال پیدا ہوتا ہے: اگر موت ختم ہو جائے تو کیا زندگی ویسی ہی رہے گی جیسی ہم جانتے ہیں؟ لامحدود زندگی کا تصور بظاہر پرکشش لگتا ہے، مگر اس کے اندر کئی پیچیدہ مسائل چھپے ہوئے ہیں۔ سماجی، معاشی اور ماحولیاتی سطح پر اس کے اثرات نہایت گہرے ہو سکتے ہیں۔ اگر لوگ نہ مریں تو وسائل کی تقسیم کیسے ہوگی؟ نئی نسلوں کے لیے جگہ کیسے بنے گی؟ ارتقا کا عمل کیسے جاری رہے گا؟ اور سب سے بڑھ کر، کیا ایک نہ ختم ہونے والی زندگی میں وہی معنویت باقی رہے گی جو ایک محدود زندگی میں ہوتی ہے؟ یہ سوالات ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ شاید موت صرف ایک مسئلہ نہیں بلکہ ایک توازن کا حصہ ہے، جسے ختم کرنا اتنا سادہ نہیں جتنا بظاہر لگتا ہے۔
اخلاقی سطح پر بھی موت کا کردار نہایت اہم ہے۔ یہ ہمیں عاجزی سکھاتی ہے، ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم مکمل طور پر خود مختار نہیں بلکہ ایک بڑے نظام کا حصہ ہیں۔ یہ احساس انسان کو تکبر سے بچاتا ہے اور اسے دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور تعاون کی طرف مائل کرتا ہے۔ جب ہم جانتے ہیں کہ ہر انسان ایک دن مرنے والا ہے، تو ہمارے اندر دوسروں کے دکھ کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ یہی احساس معاشرتی ہم آہنگی اور اخلاقی اقدار کی بنیاد بنتا ہے۔ موت کا ایک اور اہم پہلو اس کا تخلیقی اثر ہے۔ تاریخ کے عظیم ادیبوں، شاعروں، فلسفیوں اور سائنس دانوں نے موت کے تصور سے متاثر ہو کر اپنے خیالات پیش کیے ہیں۔ یہ تصور انسان کو سوال کرنے، تلاش کرنے اور تخلیق کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ ایک طرح سے، موت کا شعور ہی وہ محرک ہے جو انسان کو اپنی حدود سے آگے بڑھنے کی کوشش پر آمادہ کرتا ہے۔ یہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنے محدود وقت میں کیا ایسا کر سکتے ہیں جو دیرپا اثر چھوڑے۔
اگر ہم اس پورے تجزیے کو سمیٹیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ موت کو صرف ایک حیاتیاتی انجام کے طور پر دیکھنا ناکافی ہے۔ یہ ایک کثیرالجہتی حقیقت ہے، جو جسم، ذہن، معاشرہ اور کائنات سب پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس سے الگ نہیں۔ حیات، بڑھاپا اور موت دراصل ایک ہی سلسلے کے مختلف پہلو ہیں، جو ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں۔ آخرکار، یہ فہم ہمیں ایک متوازن نقطہ نظر تک لے جاتی ہے۔ ہم موت کو نہ تو مکمل طور پر خوف کی نظر سے دیکھتے ہیں اور نہ ہی اسے نظر انداز کرتے ہیں۔ بلکہ ہم اسے ایک حقیقت کے طور پر قبول کرتے ہیں، جو ہماری زندگی کو شکل دیتی ہے۔ یہ قبولیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، اپنے رشتوں کی قدر کریں، علم حاصل کریں، اور ایک بامعنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔