عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں ایک ہی روز میں 4 ڈالر سے زائد کم ہو گئیں

امریکا اور ایران کے درمیان کشیدگی میں ممکنہ کمی کے اشاروں نے عالمی تیل مارکیٹ کو فوری طور پر متاثر کیا ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کے خلاف مجوزہ فوجی کارروائی مؤخر کرنے کے اعلان کے بعد خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی۔
بین الاقوامی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق عالمی منڈی میں برینٹ خام تیل کی قیمت 4.08 ڈالر فی بیرل کم ہو کر 83.85 ڈالر پر آ گئی جبکہ امریکی خام تیل ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ 4.01 ڈالر کی کمی کے بعد 80.66 ڈالر فی بیرل پر ٹریڈ ہوتا رہا۔
ماہرین کے مطابق سرمایہ کاروں نے اس پیش رفت کو مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم ہونے کا اشارہ سمجھا جس کے باعث عالمی منڈی میں تیل کی سپلائی سے متعلق خدشات وقتی طور پر کم ہوئے اور قیمتوں میں نمایاں گراوٹ دیکھنے میں آئی۔
یاد رہے کہ گزشتہ ماہ امریکا کی جانب سے ایران پر دوبارہ حملوں اور عمان کے قریب متعدد آئل ٹینکروں پر حملوں کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں برینٹ اور ڈبلیو ٹی آئی خام تیل دونوں کی قیمتیں 20 فیصد سے زائد بڑھ گئی تھیں۔