مصر میں 5.3 شدت کا زلزلہ، قاہرہ سمیت کئی شہروں میں جھٹکے محسوس، ہنگامی حالت نافذ

زلزلے کے جھٹکے قاہرہ، سوئز اور دیگر کئی شہروں میں محسوس کیے گئے، جس کے باعث شہری گھروں اور عمارتوں سے باہر نکل آئے

ویب ڈیسک August 03, 2026
facebook whatsup

قاہرہ: مصر کے شمال مشرقی علاقے میں پیر کی صبح 5.3 شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا جس کے جھٹکے دارالحکومت قاہرہ سمیت ملک کے مختلف شہروں میں محسوس کیے گئے۔ تاہم ابتدائی اطلاعات کے مطابق کسی جانی یا بڑے مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق ترکیہ کی ڈیزاسٹر اینڈ ایمرجنسی مینجمنٹ اتھارٹی نے بتایا کہ زلزلہ مقامی وقت کے مطابق صبح 3 بجے آیا، زلزلے کی شدت 5.3 ریکارڈ کی گئی جبکہ اس کی گہرائی تقریباً 5.47 کلومیٹر تھی۔

مصری حکام نے بعد ازاں وضاحت کی کہ زلزلے کا مرکز شہر سوئز سے تقریباً 38 کلومیٹر دور واقع تھا۔

مقامی میڈیا کے مطابق زلزلے کے جھٹکے قاہرہ، سوئز اور دیگر کئی شہروں میں محسوس کیے گئے، جس کے باعث شہری گھروں اور عمارتوں سے باہر نکل آئے۔

مصری ہلالِ احمر نے اپنے بیان میں کہا کہ اب تک کسی زخمی یا جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ ادارے نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور پرانی یا دراڑوں والی عمارتوں سے دور رہنے کی ہدایت بھی کی۔

دوسری جانب مصر کی وزارتِ صحت نے فوری طور پر ہنگامی ردعمل کا منصوبہ فعال کرتے ہوئے ملک بھر کے اسپتالوں کو ہائی الرٹ کر دیا تاکہ کسی بھی ممکنہ صورتحال سے نمٹا جا سکے۔

رپورٹس کے مطابق اینڈرائیڈ صارفین کو بھی زلزلے سے متعلق خودکار الرٹ موصول ہوا، جس میں ابتدائی طور پر زلزلے کی شدت 5.9 بتائی گئی تھی۔ بعد ازاں زلزلہ پیما اداروں نے مزید ڈیٹا کی بنیاد پر اس کی شدت 5.3 ریکارڈ کی۔

ماہرین کے مطابق زلزلے سے متعلق معلومات میں ابتدائی مرحلے پر تبدیلی آ سکتی ہے کیونکہ مختلف ادارے مسلسل زمینی اعداد و شمار کا تجزیہ کرتے رہتے ہیں۔

اگرچہ اس زلزلے سے کسی بڑے نقصان کی اطلاع نہیں ملی، تاہم حکام صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں اور شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

عمان کے ساتھ آبنائے ہرمز کے انتظام پر مذاکرات حتمی مراحل میں ہیں، ایرانی وزیرخارجہ

Express News

دشمن کا معاہدوں پر پابندی کیلئے مجبور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ایرانی صدر

Express News

ایران-امریکا معاہدے کی بحالی کیلیے کوششیں جاری ہیں، ایرانی رکن پارلیمنٹ

Express News

پاسداران انقلاب کا اسماعیل ہنیہ اور علی خامنہ ای کے قتل کا بدترین انتقام لینے کا عزم

Express News

چیلنجز یا بیرونی عوامل پاک-ایران دیرینہ تعلقات کمزور نہیں کرسکتے، ایرانی سفیر

Express News

یونان: برطانوی خاتون کے قتل کا معمہ حل، افغان شہری پر فردِ جرم عائد

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو