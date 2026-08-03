راولاکوٹ میں عوام کو مشکلات؛ پاکستان رینجرز کی جانب سے پیکیجز کی ترسیل

راولاکوٹ میں عوامی مشکلات کو بھانپتے ہوئے پاکستان رینجرز کی جانب سے پیکیجز کی ترسیل کا عملی اقدام کیا گیا ہے۔
پاکستان رینجرز نے راولاکوٹ میں عوامی مشکلات کے باعث مستحق اور متاثرہ خاندانوں کی امداد کے لیے راشن پیکیجز کی تقسیم کا آغاز کر دیا۔ پاکستان رینجرزکی جانب سےپہلے مرحلے میں100ضرورت مند خاندانوں میں راشن پیکیجز تقسیم کیے گئے۔
اس سلسلے میں مزید1500 راشن پیکیجز آئندہ چند روز میں مرحلہ وار مستحق خاندانوں میں تقسیم کیے جائیں گے۔
ہرراشن پیکیج میں آٹا،کوکنگ آئل، چینی، دالیں،دودھ کاپاؤڈر،چائے اور روزمرہ استعمال کی دیگر ضروری اشیائے خورد و نوش شامل ہیں۔ اس بر وقت اقدام پر راولاکوٹ کےشہریوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان رینجرز کا خصوصی شکریہ ادا کیا ہے۔
پاکستان رینجرز کی جانب سے اس اقدام کا مقصد راولاکوٹ میں مستحقین کو فوری ریلیف کی فراہمی اور بنیادی ضروریات زندگی کی دستیابی یقینی بنانا ہے۔