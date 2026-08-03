پاپڑ کے پیکٹ سے نکلنے والا کھلونا گلے میں پھنس گیا، 5 سالہ بچہ جاں بحق

پولیس حکام کا کہنا ہے کہ جاں بحق ہونے والا بچہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا

ویب ڈیسک August 03, 2026
facebook whatsup

بھارتی ریاست کرناٹک کے ضلع میسور میں ایک افسوسناک حادثے کے دوران پاپڑ کے پیکٹ میں موجود پلاسٹک کا کھلونا گلے میں پھنسنے سے پانچ سالہ بچہ جان کی بازی ہار گیا۔

بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ واقعہ کرناٹک کے گاؤں گوری پورا میں پیش آیا، جہاں پانچ سالہ بچے نے پاپڑ کے پیکٹ میں بطور مفت تحفہ رکھی گئی ایک چھوٹی پلاسٹک کی گیند حادثاتی طور پر نگل لی۔

رپورٹس کے مطابق گیند بچے کے گلے میں پھنس گئی، جس کے بعد اہل خانہ نے فوری طور پر اسے قریبی اسپتال منتقل کیا، تاہم ڈاکٹروں کی کوششوں کے باوجود بچے کی جان نہ بچائی جا سکی۔

پولیس حکام کا کہنا ہے کہ جاں بحق ہونے والا بچہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا، جس کے باعث گھر میں شدید غم و افسوس کی فضا ہے۔

پولیس کے مطابق ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ پلاسٹک کی گیند پاپڑ کے پیکٹ میں بطور پروموشنل تحفہ شامل تھی۔ بچے نے کھیلتے ہوئے اسے منہ میں ڈالا اور وہ حادثاتی طور پر نگل لی۔

حکام نے بتایا کہ تاحال اہل خانہ کی جانب سے اس واقعے کے حوالے سے کوئی باضابطہ شکایت درج نہیں کرائی گئی، تاہم پولیس خاندان سے مسلسل رابطے میں ہے اور مزید قانونی کارروائی شکایت موصول ہونے کے بعد کی جائے گی۔

ماہرین کا کہنا ہے کہ چھوٹے بچوں کے لیے ایسے کھلونے یا اشیا انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں، اس لیے والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کو کھانے کی اشیا کے ساتھ ملنے والے چھوٹے پلاسٹک کے کھلونوں سے دور رکھیں اور ہر وقت ان کی نگرانی کریں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

عمان کے ساتھ آبنائے ہرمز کے انتظام پر مذاکرات حتمی مراحل میں ہیں، ایرانی وزیرخارجہ

Express News

دشمن کا معاہدوں پر پابندی کیلئے مجبور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ایرانی صدر

Express News

ایران-امریکا معاہدے کی بحالی کیلیے کوششیں جاری ہیں، ایرانی رکن پارلیمنٹ

Express News

پاسداران انقلاب کا اسماعیل ہنیہ اور علی خامنہ ای کے قتل کا بدترین انتقام لینے کا عزم

Express News

چیلنجز یا بیرونی عوامل پاک-ایران دیرینہ تعلقات کمزور نہیں کرسکتے، ایرانی سفیر

Express News

یونان: برطانوی خاتون کے قتل کا معمہ حل، افغان شہری پر فردِ جرم عائد

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو