ایران نے اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں دو افراد کو پھانسی دے دی

ماہرین کا کہنا ہے کہ خطے کی موجودہ صورتحال میں ایسے اقدامات دونوں ممالک کے درمیان تناؤ کو مزید بڑھا سکتے ہیں

ویب ڈیسک August 03, 2026
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تہران: ایران نے اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں دو ایرانی شہریوں کو سزائے موت دے دی۔

ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ دونوں افراد پر ایران کے خلاف حالیہ جنگ کے دوران حساس فوجی اور سکیورٹی مقامات کی معلومات اسرائیل کو فراہم کرنے کا الزام تھا۔

ایرانی خبر رساں ایجنسی فارس کے مطابق دونوں افراد کو عدالتی کارروائی مکمل ہونے کے بعد سزائے موت دی گئی۔ حکام کا مؤقف ہے کہ ملزمان نے جنگ کے دوران اہم فوجی تنصیبات، سکیورٹی مراکز اور حساس مقامات کے محلِ وقوع سے متعلق معلومات اسرائیلی اداروں تک پہنچائیں۔

رپورٹ کے مطابق ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ اس نوعیت کی سرگرمیاں قومی سلامتی کے خلاف سنگین جرم تصور کی جاتی ہیں، اسی لیے عدالت نے دونوں ملزمان کو سخت ترین سزا سنائی۔

ایرانی میڈیا نے ملزمان کی شناخت، مقدمے کی مکمل تفصیلات یا یہ نہیں بتایا کہ انہیں کب گرفتار کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے مزید سرکاری معلومات بھی جاری نہیں کی گئیں۔

دوسری جانب اس معاملے پر اسرائیلی حکام کی جانب سے فوری طور پر کوئی ردعمل سامنے نہیں آیا، جبکہ ایرانی دعوؤں کی آزاد ذرائع سے بھی تصدیق نہیں ہو سکی۔

سیاسی مبصرین کے مطابق ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث ایران میں جاسوسی اور قومی سلامتی سے متعلق مقدمات میں تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ خطے کی موجودہ صورتحال میں ایسے اقدامات دونوں ممالک کے درمیان تناؤ کو مزید بڑھا سکتے ہیں۔
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