لاہور:
لاہور کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش سے گرمی کی شدت میں کمی آگئی اور موسم خوش گوار ہوگیا۔
تفصیلات کے مطابق مناواں، چوک ناخدا اور مغل پورہ کے علاقے میں بارش ہو رہی ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور سمیت پنجاب بھر میں مون سون کی بارشوں کا سسٹم موجود ہے، لاہور میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا امکان ہے۔
لاہور میں کم سے کم درجہ حرارت 28 جبکہ زیادہ سے زیادہ 35 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔
ممکنہ بارش کے پیش نظر ایم ڈی واسا نے آپریشنل اسٹاف کو نکاسی آب کے لیے الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کر دی ہیں۔
پی ڈی ایم اے کی جانب سے پانچ اگست تک لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں بارشوں کے حوالے سے الرٹ جاری کیا گیا ہے۔