لاہور کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش، موسم خوشگوار

لاہور سمیت پنجاب بھر میں مون سون کی بارشوں کا سسٹم موجود ہے

ویب ڈیسک August 03, 2026
facebook whatsup
لاہور:

لاہور کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش سے گرمی کی شدت میں کمی آگئی اور موسم خوش گوار ہوگیا۔

تفصیلات کے مطابق مناواں، چوک ناخدا اور مغل پورہ کے علاقے میں بارش ہو رہی ہے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور سمیت پنجاب بھر میں مون سون کی بارشوں کا سسٹم موجود ہے، لاہور میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا امکان ہے۔

لاہور میں کم سے کم درجہ حرارت 28 جبکہ زیادہ سے زیادہ 35 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔

ممکنہ بارش کے پیش نظر ایم ڈی واسا نے آپریشنل اسٹاف کو نکاسی آب کے لیے الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کر دی ہیں۔

پی ڈی ایم اے کی جانب سے پانچ اگست تک لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں بارشوں کے حوالے سے الرٹ جاری کیا گیا ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

خاران میں دہشتگردوں کی دراندازی کی کوشش ناکام، سیکیورٹی فورسز کے مؤثر ردعمل پر فرار

Express News

بوٹ بیسن تھانے میں ہنگامہ آرائی کرنے پر آٹھ خواجہ سرا گرفتار

Express News

ایم کیو ایم مرکز بہادر آباد کے باہر دو گروپوں میں فائرنگ، بھگدڑ سے دو افراد زخمی

Express News

سوات؛ کبل میں پولیس اسٹیشن کے قریب دھماکا، 14 افراد جاں بحق

Express News

آپریشن 11 گرج کے تحت کارروائی، فتنۃ الخوارج کے 10 دہشتگرد ہلاک، ویڈیو بھی جاری

Express News

پاک افغان تجارت 10 ماہ سے معطل، لنڈیکوتل بازار میں احتجاجی جلسہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو