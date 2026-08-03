کنگنا رناوت نے جین زی کو ’جنریشن گٹر‘ کہنے کے چند دن بعد ’ہیپی فرینڈشپ ڈے‘ وش کر دیا

بالی ووڈ اداکارہ اور بھارتی سیاست دان کنگنا رناوت نے چند روز قبل جین زی کے خلاف سخت بیان دینے کے بعد اب انہیں ’ہیپی فرینڈشپ ڈے‘ وش کیا ہے۔
کنگنا رناوت نے اپنی انسٹاگرام اسٹوری پر جم میں دو جین زی لڑکیوں سے ہونے والی ملاقات کا ذکر کیا اور بتایا کہ دونوں نے ان سے ڈیجیٹل دور میں زندگی گزارنے اور سوشل میڈیا، انسٹاگرام، ڈیٹنگ ایپس اور مصنوعی ذہانت کو روزمرہ زندگی کا حصہ قرار دیا۔
کنگنا کے مطابق لڑکیوں نے کہا کہ ’’ہر شخص اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کی آزادی چاہتا ہے‘‘، جس پر انہوں نے جواب دیا کہ ’’انسان اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کے لیے آزاد ہے، تاہم آزادی کے ساتھ ذمہ داری بھی ضروری ہے۔‘‘
اداکارہ نے اپنی پوسٹ میں مزید کہا کہ ’’بعض معاملات میں آزاد اور قدامت پسند طرزِ زندگی کے درمیان اختلافات سنگین صورت اختیار کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں بے گناہ بچوں کے متاثر ہونے کے واقعات تشویش کا باعث ہیں۔‘‘
کنگنا کے مطابق ان سے گفتگو کرنے والی دونوں لڑکیوں نے بھی اس بات سے اتفاق کیا کہ آزادی کے ساتھ ذمہ داری ضروری ہے۔
اداکارہ نے اپنی پوسٹ کا اختتام ’ہیپی فرینڈشپ ڈے، میرے جین زی دوستوں‘ کے پیغام کے ساتھ کیا۔
واضح رہے کہ کنگنا رناوت کا یہ بیان تب آیا جب انہوں نے بھارت میں طلبہ احتجاج کے دوران بعض مظاہرین کے استعمال کیے جانے والے الفاظ اور زبان پر تنقید کرتے ہوئے جنریشن زی کو گٹر کا لقب دیا۔ اس پر ان کو کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا۔