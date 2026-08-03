حوثی حملوں کے خدشات، 6 سعودی آئل ٹینکروں نے افریقا کے گرد متبادل بحری راستہ اختیار کر لیا

رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس تبدیلی کی وجہ یمنی فورسز کی جانب سے بحری جہازوں پر ممکنہ حملوں کا خدشہ ہے

ویب ڈیسک August 03, 2026
facebook whatsup

تہران: ایرانی خبر رساں ادارے فارس نے دعویٰ کیا ہے کہ یمنی حملوں کے خدشات کے باعث کم از کم 6 سعودی پرچم بردار آئل ٹینکروں نے باب المندب کی بجائے افریقا کے جنوبی حصے کیپ آف گڈ ہوپ کے راستے سفر شروع کر دیا ہے۔

رپورٹ کے مطابق سیٹلائٹ تصاویر اور بحری جہازوں کی نقل و حرکت کے ریکارڈ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سعودی آئل ٹینکروں نے اپنے اصل بحری راستے کو تبدیل کر لیا تاکہ باب المندب کے قریب ممکنہ خطرات سے بچا جا سکے۔

فارس کے مطابق یہ جہاز پہلے باب المندب آبنائے کے ذریعے اپنی منزل کی جانب جا رہے تھے تاہم بعد ازاں انہوں نے راستہ تبدیل کرتے ہوئے افریقا کے جنوبی سرے کیپ آف گڈ ہوپ کا طویل بحری راستہ اختیار کیا۔

رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس تبدیلی کی وجہ یمنی فورسز کی جانب سے بحری جہازوں پر ممکنہ حملوں کا خدشہ ہے تاہم اس حوالے سے سعودی حکام یا متعلقہ شپنگ کمپنیوں کی جانب سے فوری طور پر کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا گیا۔

بحری تجزیہ کاروں کے مطابق اگر تجارتی اور تیل بردار جہاز بڑی تعداد میں باب المندب کے بجائے متبادل راستہ اختیار کرتے ہیں تو اس سے سفر کا دورانیہ، ایندھن کے اخراجات اور عالمی شپنگ لاگت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔

واضح رہے کہ باب المندب دنیا کی اہم ترین بحری گزرگاہوں میں شمار ہوتی ہے، جہاں سے یورپ، ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے درمیان بڑی مقدار میں تیل اور تجارتی سامان کی نقل و حمل ہوتی ہے۔ اس لیے اس راستے میں کسی بھی قسم کی کشیدگی عالمی توانائی اور تجارت پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔

فارس کی اس رپورٹ میں کیے گئے دعوؤں کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی، جبکہ متعلقہ بین الاقوامی بحری اداروں نے بھی اس حوالے سے کوئی باضابطہ مؤقف جاری نہیں کیا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

عمان کے ساتھ آبنائے ہرمز کے انتظام پر مذاکرات حتمی مراحل میں ہیں، ایرانی وزیرخارجہ

Express News

دشمن کا معاہدوں پر پابندی کیلئے مجبور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ایرانی صدر

Express News

ایران-امریکا معاہدے کی بحالی کیلیے کوششیں جاری ہیں، ایرانی رکن پارلیمنٹ

Express News

پاسداران انقلاب کا اسماعیل ہنیہ اور علی خامنہ ای کے قتل کا بدترین انتقام لینے کا عزم

Express News

چیلنجز یا بیرونی عوامل پاک-ایران دیرینہ تعلقات کمزور نہیں کرسکتے، ایرانی سفیر

Express News

یونان: برطانوی خاتون کے قتل کا معمہ حل، افغان شہری پر فردِ جرم عائد

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو