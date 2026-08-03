ملاکنڈ ڈویژن میں دہشت گردی وفاقی حکومت کی ناقص پالیسیوں کا نتیجہ ہے، وزیراعلیٰ پختونخوا

سرحدوں کی حفاظت کرنے والے اپنا کردار مؤثر انداز میں ادا نہیں کر رہے، سہیل آفریدی

ویب ڈیسک August 03, 2026
facebook whatsup
سوات:

وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ ملاکنڈ ڈویژن میں دہشت گردی وفاقی حکومت کی ناقص پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔

اپنے بیان میں سہیل آفریدی نے کہا کہ دوبارہ دہشت گردی کسی صورت قبول نہیں، امن ہر قیمت پر یقینی بنائیں گے۔ ملاکنڈ ڈویژن میں دہشت گردی وفاقی حکومت کی ناقص پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ سرحدوں کی حفاظت کرنے والے اپنا کردار مؤثر انداز میں ادا نہیں کر رہے۔

انہوں نے کہا کہ امن ہماری اولین ترجیح ہے، عوام کو پولیس کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ سال 2026 امن کا سال قرار دیا تو دہشت گردوں کو چھوڑا جا رہا ہے۔ آج سوات متاثر ہے، کل بونیر بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں مزید دہشت گردی برداشت نہیں کریں گے۔ وعدہ کرتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں امن بحال کر کے دکھائیں گے۔

سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت فارم 47 کی حکومت ہے، اسے گورننس کا اختیار حاصل نہیں۔ جن کا کام سیاست نہیں، وہ سیاسی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مزید سخت پالیسی اپنانا ہوگی۔ امن کے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ پولیس کو مزید مضبوط کریں گے، فورس نے بے مثال قربانیاں دی ہیں۔

وزیراعلیٰ کے پی نے کہا کہ امن کے قیام میں پولیس اور سی ٹی ڈی کا بنیادی کردار ہے۔ بند کمروں میں فیصلے ہوں گے تو عوام میں ردعمل اور بغاوت جنم لے گی۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

خاران میں دہشتگردوں کی دراندازی کی کوشش ناکام، سیکیورٹی فورسز کے مؤثر ردعمل پر فرار

Express News

بوٹ بیسن تھانے میں ہنگامہ آرائی کرنے پر آٹھ خواجہ سرا گرفتار

Express News

ایم کیو ایم مرکز بہادر آباد کے باہر دو گروپوں میں فائرنگ، بھگدڑ سے دو افراد زخمی

Express News

سوات؛ کبل میں پولیس اسٹیشن کے قریب دھماکا، 14 افراد جاں بحق

Express News

آپریشن 11 گرج کے تحت کارروائی، فتنۃ الخوارج کے 10 دہشتگرد ہلاک، ویڈیو بھی جاری

Express News

پاک افغان تجارت 10 ماہ سے معطل، لنڈیکوتل بازار میں احتجاجی جلسہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو