انگلش فٹبالر جوڈ بیلنگھم کی پاکستانی اسپنر عثمان طارق کیخلاف بیٹنگ، ویڈیو وائرل

اس موقع پر جوڈ بیلنگھم نے پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کی کپتان فاطمہ ثناء سے بھی ملاقات کی

اسپورٹس ڈیسک August 03, 2026
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انگلینڈ اور ریال میڈرڈ کے معروف فٹبالر جوڈ بیلنگھم کی پاکستانی اسپنر عثمان طارق کے خلاف بلے بازی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہوگئی۔

دونوں کھلاڑیوں کی یہ دوستانہ ملاقات دی ہنڈریڈ ٹورنامنٹ کے دوران برمنگھم کے ایجبسٹن گراؤنڈ میں برمنگھم فینکس اور ویلش فائر کے میچ کے موقع پر ہوئی جہاں عثمان طارق برمنگھم فینکس کی نمائندگی کر رہے ہیں۔

مختصر سیشن کے دوران بیلنگھم نے بیٹ تھام کر عثمان طارق کی پراسرار اسپن بولنگ کا سامنا کیا اور مختلف شاٹس کھیلنے کی کوشش کی۔

چیلنج مکمل ہونے پر دونوں کھلاڑیوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا کر خوشگوار انداز میں ملاقات کا اختتام کیا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو گئی۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کرکٹ اور فٹبال کے مداحوں نے اس منفرد ملاقات کو خوب سراہا اور دونوں اسٹارز کی دوستانہ کیمسٹری کی تعریف کی۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ چند روز قبل بھی جوڈ بیلنگھم نے برمنگھم فینکس کی ٹریننگ کے دوران عثمان طارق کی بولنگ کی ویڈیو پر ’نائس‘ لکھ کر ردعمل دیا تھا۔

ایجبسٹن میں ہونے والی یہ ملاقات دنیا کے دو مقبول ترین کھیلوں کے مداحوں کے لیے یادگار لمحہ ثابت ہوئی۔

اس موقع پر جوڈ بیلنگھم نے پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کی کپتان فاطمہ ثناء سے خوشگوار ملاقات کی جس کی تصاویر اور ویڈیو فاطمہ ثناء نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر شیئر کی۔

تصویر میں دونوں کھلاڑی خوشگوار انداز میں گفتگو کرتے اور مسکراتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فاطمہ ثناء نے پوسٹ کے کیپشن میں ایجبسٹن میں اپنی ٹیم برمنگھم فینکس کی سیزن کی پہلی کامیابی پر خوشی کا اظہار بھی کیا۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یہ ملاقات دی ہنڈریڈ کے ڈبل ہیڈر میچ کے موقع پر ایجبسٹن میں ہوئی جہاں برمنگھم فینکس نے ویمنز مقابلے میں ویلش فائر کو شکست دے کر سیزن کی پہلی کامیابی اپنے نام کی۔
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