برطانوی ڈاکٹروں اور امریکی ماہرین نے طب کی دنیا میں ایک اہم کامیابی حاصل کرتے ہوئے رحمِ مادر میں موجود بچے کی جدید سرجری کے ذریعے ایک سنگین پیدائشی نقص کامیابی سے درست کر دیا، جس کے بعد بچہ صحت مند حالت میں پیدا ہوا اور اب پانچ ماہ کا ہو کر معمول کے مطابق نشوونما پا رہا ہے۔
29 سالہ مائزی سیویج کی حمل کے 26ویں ہفتے میں امریکا میں سرجری کی گئی۔ ان کا بیٹا پیدائش سے قبل تھیو کو گیسٹروشیسس نامی کیفیت میں مبتلا تھا، جس میں ناف صحیح طور پر تشکیل نہیں پاتی اور آنتیں جسم سے باہر نشوونما پاتی ہیں۔
ماہرین نے جدید تحقیق کو استعمال کرتے ہوئے نہایت احتیاط سے بچے کی آنتوں کو دوبارہ پیٹ کے اندر منتقل کیا۔ تھیو اس منفرد کلینیکل ٹرائل سے فائدہ اٹھانے والا دنیا کا صرف تیسرا بچہ ہے۔
تھیو کے والدین، مائزی سیویج اور جوش فرنچ (جو دونوں پیشے کے اعتبار سے اساتذہ ہیں) نے اس کامیاب علاج پر خوشی اور اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو ’ایک معجزہ‘ قرار دیا۔
ماہرین کے مطابق گیسٹروشیسس ہر سال برطانیہ میں تقریباً تین ہزار میں سے ایک بچے کو متاثر کرتی ہے۔ پیچیدہ کیسز میں بچوں کو کئی ماہ انتہائی نگہداشت، متعدد سرجریوں، طویل عرصے تک مصنوعی غذائی معاونت اور بعض اوقات آنتوں کی پیوندکاری کی بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے، جبکہ بہترین طبی سہولیات کے باوجود تقریباً ہر دس میں سے ایک بچہ جانبر نہیں ہو پاتا۔
تھیو کے والدین نے بتایا کہ حمل کے 20 ہفتوں کے معمول کے اسکین تک انہیں کسی مسئلے کا علم نہیں تھا۔ تاہم، اسی معائنے کے دوران بچے میں اس پیدائشی نقص کی تشخیص ہوئی، جس نے انہیں شدید صدمے اور تشویش میں مبتلا کر دیا۔