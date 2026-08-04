روزانہ صرف چند منٹ کی جسمانی سرگرمی کینسر کے خطرے میں نمایاں کمی لا سکتی ہے، تحقیق

جسمانی سرگرمی دل اور پھیپھڑوں کی کارکردگی، یعنی کارڈیو ریسپائریٹری فٹنس، کو بہتر بناتی ہے

ویب ڈیسک August 04, 2026
facebook whatsup

روزانہ معمولی دورانیے کی جسمانی سرگرمی بھی کینسر جیسے مہلک مرض سے تحفظ میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ آسٹریلیا کی یونیورسٹی آف سڈنی میں ہونے والی ایک تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ روزانہ چند منٹ کی تیز جسمانی حرکت بعض اقسام کے کینسر کے خطرے کو نمایاں حد تک کم کر سکتی ہے۔

تحقیق کے دوران ایسے 22 ہزار سے زائد افراد کا تقریباً سات برس تک جائزہ لیا گیا جو باقاعدہ ورزش کرنے کے عادی نہیں تھے۔ محققین نے پایا کہ اگر روزمرہ کے معمولات میں صرف چار سے پانچ منٹ کی نسبتاً تیز جسمانی سرگرمی شامل کر لی جائے تو مجموعی طور پر کینسر کے خطرے میں تقریباً 18 فیصد، جبکہ جسمانی سرگرمی سے متعلق کینسر کی بعض اقسام کے خطرے میں 32 فیصد تک کمی آ سکتی ہے۔

ماہرین کے مطابق اس مقصد کے لیے ضروری نہیں کہ ہر شخص جم جائے۔ روزمرہ کے کام، جیسے بھاری سامان اٹھا کر خریداری کرنا، تیز رفتاری سے پیدل چلنا یا بچوں کے ساتھ بھرپور جسمانی سرگرمی والے کھیل کھیلنا بھی مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں۔

تحقیق میں یہ بھی سامنے آیا کہ مختصر وقفوں پر کی جانے والی جسمانی سرگرمی دل اور پھیپھڑوں کی کارکردگی، یعنی کارڈیو ریسپائریٹری فٹنس، کو بہتر بناتی ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ یہی بہتری ممکنہ طور پر کینسر کے خطرے میں کمی کی ایک اہم حیاتیاتی وجہ بن سکتی ہے۔

ماہرین نے مزید وضاحت کی کہ فعال طرزِ زندگی نہ صرف جسمانی صحت کو بہتر بناتا ہے بلکہ انسولین کی حساسیت میں اضافہ اور جسم میں دائمی سوزش کو کم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ان دونوں عوامل کو کینسر کے خطرات کم کرنے سے بھی جوڑا جاتا ہے۔

تحقیق کے نتائج کے مطابق اگر روزمرہ زندگی میں چند منٹ کی بھرپور جسمانی سرگرمی کو معمول بنا لیا جائے تو یہ صحت پر مثبت اثرات مرتب کرنے کے ساتھ ساتھ کینسر سے بچاؤ میں بھی معاون ثابت ہو سکتی ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

ایم کیو ایم مرکز پر جھگڑا، بلدیہ کیس میں بری ہونے والا رحمان عرف بھولا زیر حراست

Express News

برطانیہ: معروف کامیڈین مختصر علالت کے بعد انتقال کر گئے

Express News

ابوظبی میں مقیم فلپینی شہری نے بالآخر کروڑوں درہم کا انعام جیت لیا!

Express News

سمندر کی ہزاروں میٹر گہرائی میں بھی مائیکرو پلاسٹک کی موجودگی کا انکشاف

Express News

’’مشکل وقت میں سب سے پہلے پاکستانی ساتھ کھڑے ہوتے ہیں‘‘، راکھی ساونت کا جذباتی اظہار

Express News

کراچی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے پولیس اہلکار شہید، حملہ آور اسلحہ لے گئے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو