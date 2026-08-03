ابوظبی میں مقیم فلپینی شہری نے بالآخر کروڑوں درہم کا انعام جیت لیا!

فاتح شخص نے بتایا کہ وہ دو کروڑ درہم کی انعامی رقم اس ٹکٹ کو مشترکہ طور پر خریدنے والے 10 افراد کے ساتھ تقسیم کریں گے

ویب ڈیسک August 03, 2026
facebook whatsup

متحدہ عرب امارات میں مقیم ایک فلپینی شہری رینالڈو ہربوسو نے ابوظبی کی مشہور بگ ٹکٹ قرعہ اندازی میں دو کروڑ درہم کا گرینڈ انعام جیت لیا۔

پیر کو ہونے والی سیریز 289 کی لائیو قرعہ اندازی میں دبئی میں مقیم فلپینی رینالڈو کا ٹکٹ نمبر 267822 خوش قسمت قرار پایا۔ انہوں نے یہ ٹکٹ 13 جولائی کو خریدا تھا۔

قرعہ اندازی کے دوران جب میزبانوں نے اسٹوڈیو سے رینالڈو کو فون کر کے خوشخبری سنائی تو وہ چند لمحوں کے لیے حیرت زدہ رہ گئے۔ انہوں نے بے یقینی کے عالم میں کہا میزبانوں نے پوچھا کہ کیا وہ واقعی انعام جیت گئے ہیں۔

بعد ازاں انہوں نے فوراً اپنے کسی قریبی شخص کو اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ آخرکار انہوں نے دو کروڑ درہم جیت لیے۔

رینالڈو نے بتایا کہ وہ گزشتہ 15 برس سے مسلسل بگ ٹکٹ خرید رہے تھے اور بالآخر ان کی ثابت قدمی کامیابی میں بدل گئی۔

تاہم، رینالڈو اس بڑے انعام کے واحد فاتح نہیں ہیں۔ ان کے مطابق وہ دو کروڑ درہم کی انعامی رقم اس ٹکٹ کو مشترکہ طور پر خریدنے والے 10 افراد کے گروپ کے ساتھ تقسیم کریں گے۔اس طرح رینالڈو کے حصے میں 20 لاکھ درہم آئیں گے۔

یاد رہے کہ گزشتہ ماہ بھارت کے شہر دہلی سے تعلق رکھنے والی کنیکا اروڑا نے 2 کروڑ 50 لاکھ درہم کا بگ ٹکٹ جیتا تھا اور اسی نے اس ماہ کے خوش قسمت ٹکٹ کا انتخاب کیا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

ابوظبی میں مقیم فلپینی شہری نے بالآخر کروڑوں درہم کا انعام جیت لیا!

Express News

امریکا: پوتے نے بیگ میں توپ کے گولے رکھ دیے، دادی ایئرپورٹ پر پکڑی گئیں

Express News

رونالڈو اور جارجینا کی ’دیسی شادی‘، اے آئی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل

Express News

کھڑکیاں صاف کرنے کا 71 سالہ چیمپئن

Express News

امریکا: کم وقت میں بند آنکھوں سے روبک حل کرنے کا ریکارڈ

Express News

آسٹریلیا: چمنی میں اینٹوں کے پیچھے چھُپی 150 برس پرانی کتاب مل گئی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو