آٹو پالیسی میں تاخیر کیوں؟

امیروں کو کیوں سبسڈی دی جائے، ان سے مکمل ٹیکس لینا چاہیے

مزمل سہروردی August 03, 2026
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پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں گاڑیاں بنتی ہیں۔ زیادہ تر ممالک گاڑیاں درآمد کرتے ہیں۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جو ممالک خود گاڑیاں بناتے ہیں وہاں گاڑیاں درآمد کرنے کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔

وہاں کی حکومتیں ایسی پالیسیاں بناتی ہیں کہ اپنے ملک میں بنائی گئی گاڑیوں کی فروخت کو آسان بنایا جائے۔ لیکن پاکستان جہاں گاڑیاں بنتی ہیں وہاں ماضی میں ایسی پالیسیاں بھی بنتی رہی ہیں جن کے تحت گاڑیوں کی درآمد کی بھی حوصلہ افزائی کی گئی۔ بالخصوص پرانی گاڑیوں کی درآمد پالیسی نے ملک میں بننے والی نئی گاڑیوں کی صنعت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔

پاکستان اس وقت آئی ایم ایف پروگرام میں ہے۔ اس لیے ہماری بہت ساری معاشی پالیسیاں آئی ایم ایف کے تحت ہیں۔ ٹیکس اور سبسڈی کے معاملات کافی حد تک آئی ایم ایف کے کنٹرول میں ہیں۔ ہمیں ٹیکس لگانے اور ٹیکس ختم کرنے کے لیے بھی آئی ایم ایف کی منظوری چاہیے ہوتی ہے۔ اسی طرح سبسڈی کے معاملات بھی آئی ایم ایف کی منظوری کے ماتحت ہیں۔

اس ضمن میں اگر گاڑیوں کی صنعت کو ہی دیکھ لیا جائے تو چھوٹی گاڑیاں جنھیں مڈل کلاس کی گاڑیاں کہا جاتا ہے ان پر اس وقت آئی ایم ایف نے فل ٹیکس لگوایا ہوا ہے۔ چھوٹی گاڑیوں کی فروخت پر کسی بھی قسم کی سبسڈی اور ٹیکس ریلیف دینے کی اجازت نہیں ہے۔

آئی ایم ایف نے پاکستان کو پابند کیا ہوا ہے کہ چھوٹی گاڑیوں پر کسی بھی قسم کی ٹیکس چھوٹ نہ دی جائے۔ اس لیے پاکستان میں چھوٹی گاڑیاں کافی مہنگی بھی ہیں اور مڈل کلاس کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ جب کہ دنیا کے دوسرے ممالک میں چھوٹی گاڑیوں پر نہ صرف ٹیکس کی چھوٹ دی جاتی ہے بلکہ حکومت بھی سبسڈی دیتی ہے تا کہ مڈل کلاس کے لیے گاڑیاں رکھنا آسان بنایا جا سکے۔

اس وقت ایک اور کھیل شروع ہو گیا ہے۔ حکومت الیکٹرک اور ہائبرڈ گاڑیوں کو ٹیکس چھوٹ اور سبسڈی بھی دے رہی ہے۔ متبادل توانائی کو فروغ دینے کے مشن میں ان گاڑیوں کو سبسڈی دی جا رہی ہے تا کہ لوگ الیکٹرک اور ہائبرڈ گاڑیوں کی طرف راغب ہوں۔

بظاہر دیکھنے میں یہ ایک اچھی پالیسی لگتی ہے۔ لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ الیکٹرک گاڑیا ں بڑی گاڑیاں ہیں، ان کی قیمت ایک کروڑ سے زائد ہے۔ یہ امیر لوگوں کی گاڑیاں ہیں۔ یقیناً ان میں سے کوئی گاڑی بھی سستی نہیں ہے۔

لیکن عجب بات ہے کہ ایک طرف آئی ایم ایف چھوٹی اور مڈل کلاس کی گاڑیوں پر ٹیکس چھوٹ اور سبسڈی دینے سے منع کرتا ہے۔ دوسری طرف مہنگی اور امیروں کی گاڑیوں کو سبسڈی دینے پر مجبور کرتا ہے۔ ۔

کیا اس طرح ہم آئی ایم ایف سے لیے گئے قرض کے ڈالر امیروں کو سبسڈی میں نہیں دے رہے۔ میں تو ویسے بھی سمجھتا ہوں کہ بڑی گاڑیاں چاہے الیکٹرک ہائبرڈ اور کچھ بھی ہوں۔ ان پر کسی بھی قسم کی کوئی سبسڈی نہیں ہونی چاہیے۔

امیروں کو کیوں سبسڈی دی جائے، ان سے مکمل ٹیکس لینا چاہیے۔ میں تو سمجھتا ہوں بڑی گاڑیوں کو پٹرول بھی مہنگا دینا چاہیے۔ چھوٹی گاڑیوں اور موٹر سائیکل کو پٹرول بھی سستا دینا چاہیے۔ لیکن یہاں الٹی گنگا بہتی ہے۔ یہاں آئی ایم ایف امیروں کو سبسڈی دینے کا کہتا ہے اور مڈل کلاس سے پورا ٹیکس لینے کا کہتا ہے۔

یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ پاکستان کی قومی آٹو پالیسی 30جون2026کو ختم ہو گئی تھی۔ موجودہ حکومت ایک ماہ سے زائد گزرنے کے باوجود نئی آٹو پالیسی نہیں دے سکی ہے۔ حالانکہ آٹو کی صنعت ایک اہم صنعت ہے۔

اس سے لوگوں کا روزگار منسلک ہے۔ اس صنعت میں بڑی سرمایہ کاری ہوچکی ہے۔ اب تو چائنہ کی گاڑیوں نے آکر اس صنعت کو مزید چار چاند لگا دئے ہیں۔ لیکن اس وقت ملک میں کسی بھی قسم کی آٹو پالیسی کا کوئی وجود نہیں۔

جس کی وجہ سے ملک میں آٹو صنعت جمود کا شکار ہے۔ سرمایہ کار پریشان ہیں کہ پتہ نہیں کیا پالیسی آئے گی۔ اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب کچھ رک گیا ہے۔ سب نئی آٹو پالیسی کے انتظار میں ہیں۔

جون میں آٹو پالیسی ختم ہوئی تو جولائی میں کئی کمپنیوں نے گاڑیوں کی فروخت ہی نہیں کی۔ انھوں نے انوائس ہی نہیں کی۔ کیونکہ کسی کو اندازہ ہی نہیں کہ نئی آٹو پالیسی میں ٹیکس کی شرح کیا ہوگی۔ کس گاڑی پر کیا ٹیکس ہوگا۔

آٹو مینو فیکچر کو سمجھ نہیں آرہا کہ ایچ ای وی اور پی ایچ ای وی کی ٹیکس کی شرح پچیس فیصد ہوگی یا کم ہوگی۔ اس ضمن میں بیک چینل میں بہت زیادہ لابنگ ہو رہی ہے۔ ایچ ای وی اور پی ایچ ای وی بنانے والے چاہتے ہیں کہ متبادل انرجی کے کور میں ان پر ٹیکس کی شرح کم ہو۔

دوسری طرف یہ دلیل ہے کہ مہنگی گاڑیوں بالخصوص ایک کروڑ سے مہنگی گاڑیوں کو ٹیکس سبسڈی اور ریلیف دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو ایک کروڑ کی گاڑی خرید سکتا ہے وہ مکمل ٹیکس بھی دے سکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن لابنگ کا کھیل جاری ہے۔

اب صورتحال یہ ہے کہ حکومت کو روزانہ کی بنیاد پر ٹیکس کی مد میں نقصان ہو رہا ہے۔ کمپنیاں گاڑیاں فروخت نہیں کر رہی ہیں۔ صنعت رک گئی ہے۔ سب نئی آٹو پالیسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ ویسے تو آٹو پالیسی پانچ سال کے لیے دی جاتی ہے۔

پہلی پالیسی پانچ سال بعد ختم ہوئی ہے۔ حکومت کو چاہیے تھا کہ پرانی پالیسی ختم ہونے سے پہلے نئی پالیسی کا اعلان کر دیتی۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکا ہے۔ آٹو پالیسی پھنس گئی ہے۔ سب کے اپنے اپنے مفاد ہیں۔ اس ٹکراؤ میں حکومت سے نئی آٹو پالیسی بن ہی نہیں رہی۔

آٹو صنعت سے وابستہ لوگوں کی رائے یہ بھی ہے کہ صنعت کو تحفظ دینے کے لیے پانچ سال کی نہیں دس سال کی پالیسی دی جائے تا کہ سرمایہ کاروں کے سامنے دس سال کا روڈ میپ موجود ہو۔ وہ کھل کر کھیل سکیں۔ پانچ سال کم ہیں۔ لیکن اب جب آٹو پالیسی ہے ہی نہیں تو کہا جارہا ہے کہ چلیں پانچ سال کی ہی پالیسی دے دیں۔
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