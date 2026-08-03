ایم کیو ایم مرکز پر جھگڑا، بلدیہ کیس میں بری ہونے والا رحمان عرف بھولا زیر حراست

رحمان بھولا کو نارتھ ناظم آباد میں گھر سے حراست میں لیا گیا، پولیس نے تصدیق نہیں کی

منور خان August 03, 2026
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سانحہ بلدیہ کیس سے رہا رحمان بھولا اور زبیر چریا کا ایم کیو ایم پاکستان کے مرکز بہادرآباد پہنچنے پر بلدیہ ٹاؤں سے منتخب رکن سندھ اسمبلی فہیم پٹنی نے استقبال کیا (فوٹو: پریس ریلیز)

ایم کیو ایم کے مرکز بہادر آباد میں جھگڑے اور فائرنگ کا واقعہ پیش آنے کے بعد سانحہ بلدیہ کیس میں حال ہی میں بری ہونے والے رحمان عرف بھولا کو حراست میں لے لیا گیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق ایم کیوایم کے مرکز بہادر آباد میں اتوار کی شب جھگڑے اور فائرنگ کا واقعہ پیش آنے کے بعد سانحہ بلدیہ کیس میں حال ہی میں بری ہونے والے رحمان عرف بھولا کو نارتھ ناظم آباد میں گھر سے حراست میں لے لیا گیا۔

اس حوالے سے سامنے آنے والی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جاسکتا ہے کہ رحمان بھولا کو سادہ لباس ، پولیس وردی میں ملبوس اہلکار اور خواتین اہلکاروں نے حراست میں لیا اور اپنے ہمراہ لے گئے۔

تاہم رات گئے تک رحمان بھولا کو حراست میں لیے جانے کے حوالے سے پولیس حکام کی جانب سے کوئی اعلامیہ سامنے نہیں آیا۔ واضح رہے کہ ایم کیو ایم کے بہادر آباد میں قائم عارضی مرکز پر اتوار کی شب جھگڑے اور فائرنگ کے بعد شہر کے مختلف علاقوں سے ایم کیوایم کے عہدیداروں اور کارکنان کو حراست میں لیے جانے کی بھی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔
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