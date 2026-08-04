پیٹرول اور ڈیزل کے بعد مٹی کے تیل کی قیمت بھی کم

مٹی کے تیل کی قیمت 305 روپے 22 پیسے سے کم ہو کر 301 روپے 64 پیسے فی لیٹر ہو گئی

ویب ڈیسک August 04, 2026
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فوٹو فائل

حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کے بعد مٹی کے تیل کی قیمت میں بھی کمی کردی۔

پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں گزشتہ شب ہونے والی کمی کے بعد آج مٹی کے تیل کی قیمت میں بھی 3 روپے 58 پیسے فی لیٹر کمی کردی گئی ہے۔

اوگرا کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیشن میں کے مطابق مٹی کے تیل کی قیمت 305 روپے 22 پیسے سے کم ہو کر اب 301 روپے 64 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔

واضح رہے کہ پیٹرولیم ڈویژن نے 4 اگست کے لیے گزشتہ شب جاری کردہ اپنے اعلامیے میں پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے 8 پیسے فی لیٹر کمی کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 331 روپے 95 پیسے مقرر کی گئی ہے۔

علاوہ ازیں ڈیزل کی قیمت میں بھی 2 روپے 45 پیسے کی کمی کی گئی ہے، جس کے بعد ڈیزل کی نئی قیمت 389 روپے 93 پیسے فی لیٹر تک پہنچ گئی ہے۔
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