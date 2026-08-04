واشنگٹن میں جنگلاتی آگ نے 700 عمارتوں کو خاکستر کردیا، 64 ہزار افراد کا انخلا

واشنگٹن کے مضافات میں جنگلاتی آگ نے تیسرے دن بھی کم از کم 700 عمارتوں کو خاکستر کردیا ہے اور 64 ہزار افراد کو انخلا پر مجبور کردیا ہے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق حکام نے بتایا کہ واشنگٹن کے علاقے اسپوکین میں آگ کو امریکا میں اولین ترجیح کے طور پر درجہ بند کیا گیا ہے۔ بشمول خشک سالی کا شکار پیسیفک نارتھ ویسٹ، جہاں کئی ہفتوں سے وسیع پیمانے پر جنگلاتی آگ جل رہی ہے جس سے وسیع خطہ میں ہوا کا معیار خراب ہو رہا ہے۔
شہر کے شمالی کنارے پر ہفتے کے روز بھڑکنے والی آگ کے بعد سے واشنگٹن کے علاقے اسپوکین میں 8,000 ایکڑ سے زیادہ رقبہ جل گیا ہے۔
فائر زون کی ویڈیو فوٹیج میں درختوں کی چوٹیوں سے دھوئیں کے ایک میل لمبے ستون کو دکھایا گیا جبکہ ہوائی جہاز کے ٹینکرز سرخ رنگ کے کیمکل سے آگ بجھانے کی کوشش کررہے تھے۔